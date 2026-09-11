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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kadın üreticilere büyük destek: Geri sayım başladı!

11.09.2026 - 13:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden kadın üreticilere büyük destek: Geri sayım başladı!

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldanlı kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirmeleri ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kadınların üretimden satışa her aşamada desteklenmesini hedefleyen proje kapsamında ilçeye özel satış stantları yerleştirildi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldanlı kadın üreticilerin el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırması amacıyla ilçeye özel satış stantları yerleştirdi.-Buldan Nuri Akın Parkı’na kurulan stantlar, kadınların yiyecekten giyeceğe, takıdan yöresel ürünlere kadar pek çok el emeği eserini satmasına imkan sağlayacak.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde üretim yapan kadınlara yönelik dikkat çeken bir destek projesini hayata geçirdi. Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarını ve el emeği ürünlerini tüketicilerle buluşturmalarını hedefleyen büyükşehir, ilçedeki uygun noktalara özel satış stantları yerleştirdi. Buldan Nuri Akın Parkı üzerine kurulan stantların kısa süre içerisinde hak sahibi kadınlara tahsis edileceği öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere büyük destek: Geri sayım başladı

 

Proje kapsamında Buldanlı kadın üreticiler; kendi imkanlarıyla hazırladıkları el emeği yiyecek, giyecek, takı, süs eşyaları ve yöresel ürünlerin hem üretimini hem de doğrudan satışını bu alanlarda gerçekleştirebilecek.Kadın istihdamına ve yerel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırması hedeflenen "Yöresel Pazar" projesinde stant kurulum çalışmaları tamamlanırken, pazarın önümüzdeki günlerde törenle hizmete girmesi bekleniyor.

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