Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDenizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak
HaberlerGündem Haberleri Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak

Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak

01.10.2026 - 18:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak

Zonguldak Valiliği, denizlerde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgârın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği ve fırtınanın yaklaşık 24 saat etkili olacağı bildirildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan açıklamada, 2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren denizlerde rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Rüzgârın saat 12.00'den itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 24 saat boyunca etkili olacağı bildirildi.

Fırtınanın 3 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Valilik, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek denizcilerin ve vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Zahmetine göre ucuz! Dağlardan toplanıyor, kilosu 50 liraya satılıyor
#Gündem

Zahmetine göre ucuz! Dağlardan toplanıyor, kilosu 50 liraya satılıyor

Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak
#Gündem

Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak

Sinop'ta tarihi maraton heyecanı başlıyor: 6 farklı ülkeden yüzlerce sporcu gelecek!
#Gündem

Sinop'ta tarihi maraton heyecanı başlıyor: 6 farklı ülkeden yüzlerce sporcu gelecek!