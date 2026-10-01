Denizlerde fırtına uyarısı! Hızı 75 kilometreyi bulacak
Zonguldak Valiliği, denizlerde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgârın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceği ve fırtınanın yaklaşık 24 saat etkili olacağı bildirildi.
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Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan açıklamada, 2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren denizlerde rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Rüzgârın saat 12.00'den itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, olumsuz hava koşullarının yaklaşık 24 saat boyunca etkili olacağı bildirildi.
Fırtınanın 3 Ekim Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.
Valilik, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek denizcilerin ve vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.