GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu
ABONE OL

Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

11.01.2024 - 19:41 | | İHA
Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Kar İstanbul'a geliyor! Lapa lapa kar yağışı her an başlayabilir, 2 gün sürecek, onlarca kent için alarm verildi

Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu

Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 asker şehit oldu