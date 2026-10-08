Denizde kaybolan madenciden 27 saattir aranıyor!

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Amasra'da özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrap (43), mesaisi sonrası balık tutmak için kendisine ait tekneyle denize açıldı. Dün akşam saat 17.45 sıralarında eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" şeklinde mesaj gönderen Mızrap'tan bir daha haber alınamadı. Mesajın ardından Mızrap'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.



Doğudan batıya 70 mil, güneyden kuzeye 12 millik alan tarandı

Poyrazlı havada denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarını genişleten ekipler, rüzgârın şiddeti ve deniz akıntılarını da dikkate alarak, geniş bir alanda çalışma başlattı. Mızrap'ın teknesinin devrildiği veya arıza yaptığı ihtimallerini değerlendiren ekipler, Bartın'ın Amasra ilçesinden batısındaki Zonguldak istikametine ve Amasra'dan doğusundaki Kastamonu Cide istikametine olan yaklaşık 70 deniz mili mesafedeki alanda arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenliğe ait bir helikopter ve 4 bot, 1 polis botu ve çok sayıda dronla yürütülen kayıp madenciyi arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra bölgedeki balıkçı tekneleri, vatandaşlar da destek verdi. Teknenin enkazına ulaşma umuduyla bazı balıkçı tekneleri belirlenen bölgelerde sürekli ağ atarken, gazeteciler de uçurdukları dronlarla sahillerde ve kayalık alanlarda Mızrap'a ait iz aradı. Kıyı şeridinden yaklaşık 12 mil uzaklıktaki uluslararası sulara kadar alanda yapılan aramalara rağmen 27 saattir İlker Mızrap'a ait hiç bir ize ulaşılamadı. Uluslararası sularda yol alan yük gemilerine de kayıp balıkçı ve teknesi ile ilgili bilgi verilirken, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu başta olmak üzere çevredeki balıkçılar da kayıp balıkçı ve teknesi ile ilgili haberdar edildi.







İrtibat bir anda koptu

Dün akşam saat 17.45'de eşine mesaj atan İlker Mızrak'a daha sonra telefonla ulaşılamadığı ve telefonundan sinyal alınamadığı öğrenildi. Mızrak'ın gidiş ve dönüş rotasındaki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Mızrak ya da teknesinin görüntülerine ulaşamadı. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Komutanlığı'na bağlı helikopter pistindeki güvenlik kamera görüntüleri de incelendi.



En son avlanırken görüldü

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Komutanlığı'na bağlı helikopter pistindeki güvenlik kamera görüntüleri de incelendi. Kamera görüntülerinde İlker Mızrap'ın olduğu tahmin edilen bir teknenin Tavşan Adası yakınlarında balık avladığı anlara ulaşıldı. Kameralara giren teknenin bir süre sonra uluslararası sulara doğru seyir ederek kamera açısından çıktığı görüldü.

Akşam saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, hava karardıktan sonra teknik şartlar ve ekiplerin imkanlarının elverdiği ölçüde sürdürülüyor. Aradan geçen 27 saate rağmen iz bulunamayan madenci İlker Mızrak'ı arama çalışmalarının gece şartlarına uygun yöntemlerle devam edeceği öğrenildi.