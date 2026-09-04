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Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

04.09.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı

Sosyal medyada yayımladığı gösteri videolarında yer alan ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İmran Deniz Göktaş hakkında 9 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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