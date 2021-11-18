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Denetimli serbestlik ile ilgili flaş gelişme!

AK Parti, 30 Kasım’da sona erecek açık cezaevlerindeki mahkumlara tanınan Kovid-19 izinleriyle alakalı flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Meclis’te süren çalışmaya göre, açık cezaevlerinde cezalarının dolmasına 1 yıl ve daha az süre kalan mahkûmların, izinlerinin uzatılması ya da denetimli serbestlikten yararlandırılmaları gündemde.

18.11.2021 - 08:42 |
Denetimli serbestlik ile ilgili flaş gelişme!

AK Partili yetkililer, söz konusu çalışmayla ilgili, “Kovid-19 izinleri kapsamında 93 bin kişi cezaevlerinden çıktı. Bunların yarıya yakınının yeniden suça karıştıklarına ilişkin şikâyetler var. Bu hususta Kovid riski ortadan kalkmışsa bu kişileri tekrar salıverme yaklaşımında değiliz. Yalnızca denetimli serbestlik ve açık cezaevlerinde kalan mahkumlar bundan yararlandırılmıştı. Şu anda 30 Kasım’da sona erecek bu izinler devam etsin mi etmesin mi; devam edecekse bunu ‘izin’ olarak mı yapalım,’denetimli serbestlik’ hakkı mı verelim onu çalışıyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

Çalışmanın hızlıca tamamlanması halinde söz konusu düzenlemenin Meclis’te görüşmeleri süren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’ne, bir önerge ile eklenebileceği ifade ediliyor.

Türkiye’de, 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırılmıştı. Buna göre salgın izni 30 Kasım’da sona erecek.

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