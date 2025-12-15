GAZETE VATAN ANA SAYFA
Denetimlerde yeni dönem başladı! Artık Amerika'daki uygulama olacak

15.12.2025 - 18:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında, denetimler görüntü ve ses kaydı altında yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliği için görevini sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda kent genelinde trafik şube ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamalarında, "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" bilgilendirmesi eşliğinde denetimler gerçekleştiriliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen plaka tanıma, yüz tanımalı yaka kameralarının polis sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uygulamanın görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Denetimlerde yeni dönem başladı Artık Amerikadaki uygulama olacak

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak da izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Yaka kameralarının, denetim ve müdahalelerde şeffaflığı artırarak kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

