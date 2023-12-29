Demirören Şirketler Grubu'ndan açıklama
Demirören Şirketler Grubu ile ilgili gündeme getirilen iftira ve asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
29.12.2023 - 07:34 |
Grubumuz, 70 yıldan bu yana tamamen yerli sermaye ve özkaynakları ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürütmekte, ülke ekonomisinin gelişimine katma değer sağlamakta ve binlerce kişiye istihdam oluşturmaktadır.
İddiaların aksine; kurulduğu günden bu güne tüm ticari yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmiştir, getirmektedir. Bundan sonra da güven timsali olmaya devam edecektir.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…