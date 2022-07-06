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Demir Yumruk operasyonunda flaş gelişme! Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı

Demir Yumruk Operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

06.07.2022 - 19:38 | | DHA
Demir Yumruk operasyonunda flaş gelişme! Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik “Demir Yumruk” operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225'i, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çökertilen üç suç örgütünden birinin lideri olan Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli, dün tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile “suç örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmıştı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün de Demir Yumruk Operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi. 

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