DEM Parti'li Tuncer Bakırhan, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı

Partiden yapılan açıklamaya göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla bayram tebriklerinde bulundu. Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Sol Parti temsilcilerini aradı. Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz'ın ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.

Tuncer Bakırhan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile KDP lideri Mesut Barzani'yi arayarak bayramlarını kutladı. Bakırhan ayrıca; Barış Anneleri ve Cumartesi Anneleri ile Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesini ve PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı.