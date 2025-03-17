DEM Parti heyetinden AK Parti ve MHP'ye ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ikinci kez ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.

"ÇOK SAMİMİ, DOSTANE BİR SOHBET YAPTIK"

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır." dedi.

AK Parti Grup Başkanlığını 6 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını 27 Şubat'ta Türkçe ve Kürtçe paylaşmıştı.

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DEM PARTİ HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, TBMM'de MHP grubunu ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. MHP grup toplantı salonunda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

'BAHÇELİ, SAĞLIK KOŞULLARI EL VERSEYDİ GÖRÜŞMEDE OLACAKTI'

Hatimoğulları ve Yalçın, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Abdullah Öcalan’ın yapmış olduğu çağrının ardından gelişen süreç ile ilgili bir görüşme yaptık. Detaylı açıklamamızı, tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra gün içinde yapacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi bugünkü görüşmede olacaktı; fakat koşullardan dolayı yetkilendirdiği heyet ile görüştük. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti ve ziyaret nedeniyle heyete teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "Edinilen bilgiye göre DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bayramda olması bekleniyor. Böyle bir beklenti var" dedi.