GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDefne'de uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Defne'de uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Defne'de uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

11.03.2026 - 18:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Defne'de uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Hatay'da uçurumdan yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza,Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk başlattı. Kazada ağır hasar otomobil kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Bakan Kurum açıkladı: Kira fiyatlarını dengeleyecek adımımızı atacağız
#Ekonomi

Bakan Kurum açıkladı: Kira fiyatlarını dengeleyecek adımımızı atacağız

İsviçre'deki otobüs faciası failinin İsviçre vatandaşı olduğu açıklandı
#Dünya

İsviçre'deki otobüs faciası failinin İsviçre vatandaşı olduğu açıklandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
#Gündem

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı