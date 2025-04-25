 Dedelerinden kalan en büyük miras Deprem anında dışarıya değil bu odaya koşuyorlar

Gölcük'te 1999 yılında meydana gelen depremden etkilenen Rizeli marangoz Cevat Karyağış, evinin odasındaki bir yatağın üzerine çelik konstrüksiyon profiller yerleştirerek deprem sığınağı oluşturdu.

Çocuklarına ve torunlarına deprem olduğu zaman bu alanı kullanmalarını tembihleyen Karyağış, 3 yıl önce vefat etti.

İstanbul'da meydana gelen depremlerde bu sığınak sayesinde kendilerini güvende hisseden aile bireyleri, bu alanı ayrıca dedelerinden kalan miras olarak özenle koruyor.

"ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN YAPTI"

Cevat Karyağış'ın torunu Furkan Turan, sosyal medyadan, dedesinin vefat etmeden önce yaptığı bu alanı tanıttığı video yayımladı. İstanbul'da meydana gelen depremlere de dikkati çeken Turan'ın, "dedemin icadı" diyerek paylaştığı görüntü birçok kişinin ilgisini çekti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dedem o dönem depremden çok etkilenmiş. Ailesini korumak için evin içine bu alanı yaptı. 'Depremde buraya girin.' diye hep tembihlerdi. Vefatından sonra da bu oda ailemiz için bir güven sembolü oldu." dedi.

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Cevat Karyağış'ın eşi Zehra Karyağış da "Çocukları korumak için yaptı. 'Deprem olursa hep birlikte buraya gireriz.' derdi. Hep orada yatardı. Kapıyı da hep aralık bırakırdı, sıkışır açılmaz diye." ifadelerini kullandı.

Karyağış'ın gelini Emine Turan ise "Her yeri el emeğiyle yapmıştı. Şimdi deprem olunca hepimiz oraya koşuyoruz. İçine erzakımızı da koyduk. Allah yaşatmasın ama dedemiz sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Ailenin diğer bireyleri de bu yapının sadece bir önlem değil, aynı zamanda dedelerinden kalan değerli bir miras olduğunu belirtti.