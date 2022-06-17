DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’den polise yumruklu saldırı! Eyleme katılan 9 kişi böyle yakalandı...

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in, bir çevik kuvvet polisine yumruk attığı eyleme katılarak PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan 9 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.





KAMERADAN TESPİT

Olayla ilgili kamera görüntülerini inceleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylemde PKK lehine slogan atan 10 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerinin de belirlenmesiyle Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kâğıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar’da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 3 kilogram esrar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Adresinde bulunamayan bir kişi aranıyor.

JET FEZLEKE MECLİS'TE

Polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, akşam Meclis Başkanlığı’na ulaştı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un fezlekeyi bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği belirtildi. Tunceli’de polis aracına taş atan HDP’li Alican Önlü hakkındaki fezleke de Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. (Çetin AYDIN/Hürriyet)