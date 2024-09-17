Datça’da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı! Bot arıza yaptı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı.