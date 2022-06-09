Datça açıklarında, 13 kaçak göçmen kurtarıldı!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
09.06.2022 - 21:07 | | Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), (DHA)
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında saat 00.30 sıraları lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot içindeki 13 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.