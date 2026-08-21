DASK’TA YENİ DÖNEM: Ev alıp satacaklar dikkat! Kural değişti...

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Evini satacakları ve yeni konut alacakları doğrudan ilgilendiren Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı.Evini satacakları ve yeni konut alacakları doğrudan ilgilendiren Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı.

21 Ağustos 2026 tarihli ve 33347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nın “Menfaat Sahibinin Değişmesi” başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.

Yeni sistemde en dikkat çekici değişiklik konut satışında yaşanacak. Sigortalı taşınmaz satış veya benzeri bir işlem nedeniyle el değiştirdiğinde, mevcut Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi artık tapudaki tescil tarihi itibarıyla sona erecek.

Üstelik poliçenin henüz kullanılmamış süresi varsa ödenmiş primin bir bölümü de geri alınabilecek. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: İade otomatik yapılmayacak. Bunun için başvuru gerekecek.

EV SATILINCA DASK POLİÇESİNE NE OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre sigortalı konutun sahibi sözleşme süresi içerisinde satış veya satışa benzer bir işlem nedeniyle değişirse, mevcut DASK sözleşmesi tapu tescil tarihi itibarıyla sona erecek.

Başka bir ifadeyle eski malik adına düzenlenen Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi, satıştan sonra kalan süresiyle otomatik olarak yeni malik adına devam etmeyecek.

Düzenlemenin metninde satış ve benzeri işlemler nedeniyle taşınmazın “menfaat sahibinin” değişmesi esas alınıyor.

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DASK'TA KALAN PRİM İADE EDİLECEK Mİ?

Evet, ancak prim iadesi için başvuru yapılması gerekiyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre sigorta ettiren veya önceki menfaat sahibinin başvurusu üzerine, poliçenin işlemeyen günlerine karşılık gelen ödenmiş prim sigorta ettirene geri verilecek.

Dolayısıyla örneğin poliçesinin süresi henüz dolmadan konutunu satan bir kişi açısından, kullanılmayan döneme ilişkin primin iadesi gündeme gelebilecek.

Ancak düzenleme herhangi bir başvuru yapılmadan otomatik ödeme yapılacağını söylemiyor.

EV ALAN KİŞİNİN YENİ DASK YAPTIRMASI GEREKECEK Mİ?

Yeni düzenlemenin önemli noktalarından biri de tapu işlemleri sırasında yapılacak kontrol.

Resmî Gazete’deki metne göre tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler, taşınmazın el değiştirmesi sırasında yeni menfaat sahibi adına bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Böylece satış nedeniyle eski malik adına düzenlenen poliçe sona ererken yeni malik adına Zorunlu Deprem Sigortası bulunup bulunmadığı da işlem sırasında kontrol edilmiş olacak.

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DASK POLİÇESİ HER MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE İPTAL Mİ OLACAK?

Hayır.

Yeni düzenlemede satış ve benzeri işlemler ile diğer menfaat değişiklikleri birbirinden ayrılıyor.

Satış ve benzeri işlemlerde mevcut sözleşme tapu tescil tarihi itibarıyla sona erecek.

Bunların dışındaki durumlarda ise Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi sonraki menfaat sahibiyle devam edecek.

Bu ayrım önemli. Dolayısıyla düzenlemeyi “evin sahibi her değiştiğinde DASK otomatik olarak iptal olacak” şeklinde yorumlamak doğru değil.

DASK'TA 15 GÜNLÜK BİLDİRİM SÜRESİ

Satış ve benzeri işlemler dışında kalan menfaat sahibi değişikliklerinde de yeni bir prosedür uygulanacak.

Yeni menfaat sahibi, sigorta sözleşmesinin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde değişikliği poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirecek.Yeni menfaat sahibi, sigorta sözleşmesinin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde değişikliği poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirecek.

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Sigorta şirketi veya acentesi ise bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeylini içeren poliçeyi yeni menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ DASK'I KONTROL EDECEK

Yeni sistemin konut alacak kişileri doğrudan ilgilendiren bölümlerinden biri tapu aşamasında uygulanacak.

Satış veya benzeri işlemler nedeniyle taşınmazın menfaat sahibi değişirken, tapu müdürlüğü ya da işlemi yapmaya yetkili idare yeni malik adına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Dolayısıyla değişiklik yalnızca eski poliçenin sona ermesi ve prim iadesiyle sınırlı değil; yeni malik adına sigorta kontrolü de düzenlemenin bir parçası.

YENİ DASK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenleme 21 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ancak kurallar yayımlandığı gün yürürlüğe girmiyor.

Resmî metne göre Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklik, yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bu nedenle bugün gerçekleştirilen bir tapu işlemi açısından yeni hükümlerin yürürlükte olduğunu varsaymak doğru değil.

DASK'TA NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILDI?

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, değişikliğin gerekçesine ilişkin ayrıca ayrıntılı bir açıklama içermiyor.

Bu nedenle düzenlemenin amacı konusunda Resmî Gazete metninde bulunmayan bir gerekçeyi kesin bilgi gibi aktarmak mümkün değil.

Kesin olarak bilinen, 13 Mayıs 2011 tarihli Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nın C.4 maddesinin değiştirilmiş olması.

Yeni madde; taşınmazın el değiştirmesi halinde poliçenin durumunu, prim iadesini, yeni malik adına DASK kontrolünü ve diğer menfaat değişikliklerinde uygulanacak bildirim sürelerini düzenliyor.

DASK'TA YENİ DÖNEMDE NELER DEĞİŞECEK?

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra satış ve benzeri işlemler açısından uygulanacak yeni sistem özetle şöyle olacak:

Sigortalı konut satıldığında mevcut DASK sözleşmesi tapu tescil tarihi itibarıyla sona erecek.Sigorta ettiren veya önceki menfaat sahibi başvurursa işlemeyen günlere ait ödenmiş prim sigorta ettirene iade edilecek.Tapu müdürlüğü veya yetkili idare, yeni malik adına Zorunlu Deprem Sigortası bulunup bulunmadığını kontrol edecek.Satış ve benzeri işlemler dışındaki menfaat değişikliklerinde sözleşme yeni menfaat sahibiyle devam edecek.Bu durumlarda yeni menfaat sahibi, sözleşmeyi öğrendikten sonra değişikliği 15 gün içerisinde sigorta şirketine bildirecek.Sigorta şirketi veya acentesi bildirimin ardından 24 saat içerisinde gerekli poliçe zeylini yeni menfaat sahibine verecek.

Yeni düzenlemenin uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek, uygulama birliğini sağlamak ve gerekli usul ve esasları belirlemek konusunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkili olacak.

Düzenleme, yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.