Darıca'da şaşkına çeviren kaza: Sürücünün yardım isteği kâbus oldu! Park ettireyim derken evin duvarını yıktı
23.06.2025 - 15:57Güncellenme Tarihi:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olay, herkesi şoke etti. Bir kadın sürücü, aracını park etmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Ancak direksiyon başına geçen yardımsever, geri gelirken evin duvarını yerle bir etti! Kadın sürücünün yaşadığı panik ve kazanın saniye saniye kaydedildiği o anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kadın sürücü geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Geri gelmek isteyen sürücü arkasındaki evin duvarını yıktı.
Otomobilin sahibi kadının yaşadığı panik ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen vatandaş, geri geldiği esnada evin duvarını yıktı.
Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.