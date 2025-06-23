GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDarıca'da şaşkına çeviren kaza: Sürücünün yardım isteği kâbus oldu! Park ettireyim derken evin duvarını yıktı
HaberlerGündem Haberleri Darıca'da şaşkına çeviren kaza: Sürücünün yardım isteği kâbus oldu! Park ettireyim derken evin duvarını yıktı

Darıca'da şaşkına çeviren kaza: Sürücünün yardım isteği kâbus oldu! Park ettireyim derken evin duvarını yıktı

23.06.2025 - 15:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olay, herkesi şoke etti. Bir kadın sürücü, aracını park etmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Ancak direksiyon başına geçen yardımsever, geri gelirken evin duvarını yerle bir etti! Kadın sürücünün yaşadığı panik ve kazanın saniye saniye kaydedildiği o anlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kadın sürücü geri gelmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Geri gelmek isteyen sürücü arkasındaki evin duvarını yıktı.

Otomobilin sahibi kadının yaşadığı panik ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi İstiklal Caddesi Fener Sokak'ta meydana geldi. Sokakta otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü, geri geri gitmek için yoldan geçen bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen vatandaş, geri geldiği esnada evin duvarını yıktı.

Panikleyen sürücü gaza basınca, kadın sürücü, "Abi dur" diye bağırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan vatandaş ise olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

Güncel Haberler

Muğla'da skandal olay: Tek başına oturan müşteri masadan kovuldu, zabıta seyirci kaldı!
#Gündem

Muğla'da skandal olay: Tek başına oturan müşteri masadan kovuldu, zabıta seyirci kaldı!

Hepsipay’de üst düzey atama
#Çalışma Hayatı

Hepsipay’de üst düzey atama

Bu fotoğraflar bugün çekildi: Her yerde denize girilirken onlar kar temizliyor!
#Gündem

Bu fotoğraflar bugün çekildi: Her yerde denize girilirken onlar kar temizliyor!