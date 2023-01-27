GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ABONE OL

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Danimarka’da bugün Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

27.01.2023 - 14:28 | | DHA
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

 

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verildiği öğrenildi. Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Tekirdağ'da internetten organ ilanına gözaltı

    Tekirdağ'da internetten organ ilanına gözaltı

    109 tonluk altın rezervi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

    109 tonluk altın rezervi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

    İşgalci şekle bürünen “Streptokok A” bakterisinde ölüm riski

    İşgalci şekle bürünen “Streptokok A” bakterisinde ölüm riski