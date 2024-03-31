Dakika dakika seçim: Yayın yasağı kalktı mı? 31 Mart seçim yayın yasağı saat kaçta kalkıyor?

Türkiye sandık başına gitti. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde milyonlarca vatandaş oy kullandı. Saat 17:00 itibariyle biten oy kullanma işlemi sonrası seçim yasağının ne zaman kalkacağı da araştırılmaya başlandı. Peki seçim yayın yasağı saat kaçta kalkıyor?

YAYIN YASAĞI KALKTI MI?

Seçim akşamı saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada saat 21:00 olan seçim yasağının kaldırılmasını saatini 17:00'da yapılacak toplantıyla güncelleyebileceklerini söyledi. Yener, Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.