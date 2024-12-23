D-Smart’tan yeni yıla özel kampanya

D-Smart yeni yılı özel bir kampanya ile kutluyor. 20-31Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen D-Smart GO yıllık “Mega Paket” aboneliği 599,99 TL yerine sadece 419 TL’ye sunuluyor.

YÜZDE 30 İNDİRİM

www.dsmartgo.com.tr web sitesinden yapılacak üyeliklerde promosyon kodu olarak “25DSMARTGO” yazanlar, 20-31 Aralık tarihleri arasında D-Smart GO Mega Paket aboneliğinde geçerli yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

GÖTÜR GİTTİĞİN YERE

Güncel ve bir döneme damgasını vuran sevilen diziler, ödüllü filmler, usta yönetmenlerin seçkileri, belgeseller, çocukların favorisi çizgi filmler ve heyecan verici spor müsabakaları keyifli zaman geçirmek isteyenleri bekliyor.

Yüzden fazla canlı TV kanalı ve binlerce içerik; Togg T10X dahil, istenilen cihazda ve yerde izlenebiliyor.

KAÇIRILAN PROGRAMLARI İZLEMEK ÇOCUK OYUNCAĞI

3 güne kadar geri sarma özelliğiyle sevilen televizyon dizileri ve programlar, geri alınarak izlenebiliyor. İzlemek istediklerini kaçıranlar ya da başka programla çakıştığı için izleyemeyenler D-Smart GO’nun bu özelliği sayesinde zahmetsiz bir şekilde favori içeriklerini dilediği yerde takip edebiliyor.

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KULLANICI DOSTU ARAYÜZ

Kullanıcı dostu arayüzü, ilgi alanlarına özel hazırlanan ve sürekli güncellenen kategorileriyle kolayca içerik bulunabilen D-Smart GO, ekranların en avantajlı uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. “TV İzle” seçeneğinde, yayın akışına bağlı kalmadan paket dâhilindeki tüm TV kanalları 72 saate kadar geri alınabiliyor. Yayınlanan program baştan izlenebiliyor ya da durdurulup geri-ileri sarılabiliyor. Ayrıca, “Bulut Kayıt” özelliğiyle seçili TV kanallarındaki programlar kaydedilerek bulutta kişiye özel ayrılan alanda 30 gün saklanabiliyor ve istenildiği zaman istenilen cihazdan izlenebiliyor.