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D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

Hayvan adları özellikle oyunlarda ve bulmacalarda insanların karşılarına sık sık çıkmaktadır.

18.02.2022 - 15:19 |
D harfi ile hayvan isimleri - D ile başlayan hayvanlar...

Hayvanlar doğadaki ekosistemin bir parçası olmakla birlikte pek çok türü de insanlara arkadaşlık eden canlılar olarak ifade edilmektedir. Hayvanların ev ortamında bakımı yapılabilen oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. D harfi ile başlayan hayvan sayısı oldukça fazla olmaktadır. İnsanlar hayvan adları hakkında bilgi sahibi olarak genel kültür birikimlerini arttırmaya çalışmaktadırlar.

D Harfi İle Hayvan İsimleri

Türkçede D harfi ile başlayan hayvan adı oldukça fazla olmaktadır. Hayvan adları özellikle oyunlarda ve bulmacalarda insanların karşılarına sık sık çıkmaktadır. Bu isimler hakkında fikir sahibi olarak oyunlarda rakiplere karşı avantaj sağlamak mümkün olmaktadır. Havada, suda ve karada yaşayan ve D harfi ile başlayan hayvan isimleri şunlar olmaktadır:

 Düğmeli domuz

 Dikenli ejderha

 Dev Galapagos Kaplumbağası

 Dev Afrika Salyangozu

 Darevski engereği

 Deniz iguanası

 Dugong

 Dalmaçya köpeği

 Dana

 Deve

 Deve Kuşu

 Domuz

 Doğu Anadolu tarla faresi

 Dağistan tarla faresi

 Doğramacı tarla faresi

D İle Başlayan Hayvanlar

D harfi ile başlayan ve çoğu yabani ortamda yaşayan canlıların suda yaşayanlarının büyük bir kısmı yiyecek olarak tüketilmektedir. D ile başlayan hayvan türlerinin çoğu insanlar tarafından bilinen hayvanlar olmaktadır. Farklı yaşam koşullarına ve cinse sahip olan çok sayıda D harfi ile başlayan hayvan adı bulunmaktadır. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır:

  - Dilsiz kurbağa,

 - Dişli balina ve dişli sazan,

 - Dokumacı kuşu,

 - Doktor balığı,

 - Domates kurdu,

 - Dolar kuşu,

 - Dörtgöz,

 - Dülger balığı,

 - Döner boynuzlu antilop,

 - Doru vaşak,

 - Denizatı,

 - Deve,

 - Devekuşu,

 - Doğan,

 - Deniz kestanesi,

 - Deniz Yıldızı,

 - Deniz anası,

 - Dil balığı,

 - Dağ kargası,

 - Dağ kunduzu,

 - Deniz yılanı,

 - Derbi boğa antilobu

 

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