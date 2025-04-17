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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde imza kampanyası

17.04.2025 - 12:34Güncellenme Tarihi:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde imza kampanyası

CHP Genel Merkezi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli imza kampanyası düzenlendi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için bir imza da sen at' kampanyası gerçekleştirdi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli kampanya için partililer sabah saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde toplandı. Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de kampanyaya destek verdi. Partililer, genel merkez binasının bahçesine kurulan stantlarda imza verdi. (DHA)

 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde imza kampanyası

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