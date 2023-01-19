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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi.

19.01.2023 - 22:28 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton'un skandal sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

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