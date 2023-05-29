Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.