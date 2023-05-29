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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı" ifadelerini kullandı.

29.05.2023 - 00:21 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Bugün hepimiz kazandık. Tüm Türkiye kazandı. Demokrasi ve millet iradesi kazandı. Şimdi birlik ve beraberlik içinde ve kardeşlik ruhuyla ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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