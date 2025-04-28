GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

28.04.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

    Güncel Haberler

    Binlerce yıllık sırlar açığa çıkıyor: Muş'ta köylüler hayvan otlatırken keşfetti! 'Taşın dibe ulaşması iki dakika sürüyor'
    #Gündem

    Binlerce yıllık sırlar açığa çıkıyor: Muş'ta köylüler hayvan otlatırken keşfetti! 'Taşın dibe ulaşması iki dakika sürüyor'

    Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi
    #Gündem

    Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

    Almanya'da öğrendi memleketine dönüp dükkan açtı! Süryani usta bölgede istihdam sağladı
    #Gündem

    Almanya'da öğrendi memleketine dönüp dükkan açtı! Süryani usta bölgede istihdam sağladı