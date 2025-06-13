Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantep'te: Huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak

Yılmaz, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığını, BÜSEM projesinin de bunun en büyük ispatlarından biri olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, bölgenin ilk etapta 5 bin kişiyle başlayıp, 150 bin kişiye kadar istihdam sağlayabilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Projenin Gaziantep için önemine dikkati çeken Yılmaz, "Gaziantep'te birlik ve beraberlik olmasa, bilanço ve güven olmasa, işbirliği ruhu olmasa böyle bir eser meydana gelmez. Bu alanda birçok farklı sektör hizmet verecek, tam kapasiteye geldiğinde 150 bin kişilik istihdamdan bahsediliyor. Bu merkez şehrin üretim ve ticaret alt yapısını modernize ederek, Gaziantep'i olası sarsıntılara karşı ekonomik olarak daha dirençli ve rekabetçi bir hale kavuşturmuş olacak." dedi.

Yılmaz, depremin yaraları sarılırken yıl sonunda 450 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini, konut dışında yol, altyapı, elektrik, doğal gaz, hastane, okul, organize sanayi bölgesi anlamında şehirleri yeniden ihya ve imar ettiklerini vurguladı.

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Gaziantep'in zengin bir kültür ve medeniyeti barındırdığına işaret eden Yılmaz, kentin Molla Mehmet, Şahin Bey, Özdemir Bey gibi kahramanlar yetiştirdiğini, hem kendini hem de Güneydoğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardığını ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Bu direnişin milli birlik ve direnişin bir şahlanışı olarak tarihte yer ettiğini, kente Gazi unvanının da boşuna verilmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün terörsüz Türkiye diyoruz, niye Türkiye diyoruz? 100 yıllık bir Cumhuriyetiz, olgunlaşmış bir Cumhuriyetiz. İkinci yüzyıla girdik, demokrasimizin, kalkınmamızın standartlarını çok daha yukarı taşımak zorundayız. Terörün olmadığı, milli birliğin olduğu, kardeşliğin olduğu bir ortamda kaynaklarımızı, enerjimizi iç çatışmalarla değil ülkemizi çok daha yüksek standartlara ulaştırmak için harcamak zorundayız. Bu anlamda çok kıymetli bir çaba, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'ye bu hayati inisiyatife destek için sonsuz teşekkür ediyoruz."

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"TÜRKİYE YÜZYILI HUZUR VE KARDEŞLİĞİN YÜZYILI OLACAKTIR"

Bölgede emperyal heveslerle proje yapan, tuzak kuran güçler olduğunu bildiklerini aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye, iç cephemizi güçlendirerek bu emperyalist projeleri de Allah'ın izniyle boşa çıkaracak. Gerek güvenlik ve demokrasi gerek kalkınma açısından her bakımdan terörsüz Türkiye, ülkemize ve milletimize büyük bir değer katacak, Türkiye Yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır."

Yılmaz, elde edilen başarıların Türk milletinden alınan güçle yapıldığını ifade ederek, "Depremin yaralarını Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu kadar kısa sürede başardıysak biz bu ruhla bunu başardık. 2001 krizinden sonra Cumhurbaşkanımıza 'iktidar olduğunuzda hangi kaynakla Türkiye'nin bu sorunlarını çözeceksiniz' denildiğinde 'kaynak Türkiye' demişti. Bugün de kaynak Türkiye'dir ve aynı inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

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Depremden etkilenen Gaziantep'te 29 bin 500 konut ve iş yerini planladıklarını belirten Yılmaz, 2024 yılı sonu itibarıyla 19 bin 428'i konut, 2 bin 995'i köy evi, 52'si iş yeri olmak üzere toplam 22 bin 475 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini, kalan kısımların ise kısa sürede verileceğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Toplu İş Yeri Kooperatifi Başkanı Şerif Türk ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış kurdelesi kesildi.