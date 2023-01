Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan hac kontenjanları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu' Belgeseli Tanıtım Gecesi"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmaya katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve belgesel vesilesiyle de tebriklerini ileterek başlayan Oktay, haccın sayısız hikmetleri ve güzellikleri içerisinde barındıran özel bir yolculuk olduğunu belirtti.

Oktay, Türk milletinin hac ibadetine ve mukaddes beldelere büyük teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “Milletimizin başta Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere kutsal coğrafyalara beslediği muhabbet, hac, umre ve ziyaretlere gösterdiği rağbette net şekilde görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizin bu ilgisine sistemli hac ve umre hizmetleriyle karşılık vermektedir. Hacı adaylarının meşakkatli yolculuğunu kolaylaştırma ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlama geçmişten günümüze önemli bir sorumluluktur” diye konuştu.



“Dünyada başka bir örneği bulunmuyor”

Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke’de 110 yatak kapasiteli Diyanet Sağlık Merkezi ve sağlık ocaklarıyla, Arafat, Müzdelife ve Mina’da kurulan sahra sağlık merkezleriyle her adımda hacıların yanında olduğuna vurgu yapan Oktay, şunları söyledi:

“Bununla birlikte hac ve umreyle ilgili tüm iş ve işlemleri vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden sunmaktayız. Hac ön kayıt, kura sonuç, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, otel bilgileri ve kafile görevlilerine kadar her bir detayı aşama aşama dijital ortamda sunan altyapımızın dünyada başka bir örneği bulunmuyor. Hac ve Umre Rehberi Mobil Uygulaması ile de hac ibadetinin ilk anından son anına kadar başkanlığın Türk hacılara desteği sürmektedir.”

Lansmanı gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Hac Yolculuğu Belgeseli”ni, Türkiye’nin hac hatıralarını geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe aktaracak önemli bir eser olarak gördüğünü dile getiren Oktay, bu belgesel gibi yapılacak çalışmaların dijital mecralara yayılması temennisinde bulundu.



“Türk-Suudi ikili ilişkilerinin hızla ivme kazanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz”

Oktay, “Kutsal toprakları barındıran Suudi Arabistan, köklü tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip olduğumuz bir kardeş ülke olarak gönlümüzde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28-29 Nisan tarihlerinde Cidde’ye yaptıkları ziyaret ve 22 Haziran’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyaretiyle yeni bir iş birliği dönemini başlamıştır. Türk-Suudi ikili ilişkilerinin bu yeni dönemde her sahada hızla ivme kazanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



“Milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır”

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde 9 Ocak’ta düzenlenecek Hac Konferansı’na işaret eden Oktay, şöyle konuştu:

“Kovid salgını sebebiyle verilen aradan sonra vatandaşlarımız hac farizalarını ve umre ziyaretlerini yeniden ifa edebilmektedir. Hac organizasyonunda gösterdikleri özen için tüm Suudi yetkililere teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan’ın hac ve umreyi 2030 Vizyonu’nun ana temalarından biri olarak belirlemiş olması son derece önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sizler 2023 yılı hac hazırlıkları çerçevesinde Suudi makamlarla üst düzey temasları ve ortak çalışmaları zaten başlatmış durumdasınız. Hac farizası inşallah bu yıl da en güzel şekilde organize edilecektir. 9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.”

Hacca gidecek olan vatandaşların haclarının hayırlı olmasını niyaz eden Oktay, vatandaşları hazırlanan belgeseli izlemeye davet etti. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oktay’ın eşi Hümeyra Şahin Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ve davetliler de katıldı. İki bölüm halinde hazırlanan "Dünden Bugüne Hac Yolculuğu" belgeselinin ilk bölümü, 20 Ocak saat 21.00’de Diyanet TV ekranlarında yayınlanacak.