Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

Oktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Sağlık Durumu çok iyi, sürekli iletişim halindeyiz, hafif bir üşütme geçirdi" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKKUYU AÇILIŞINA ONLINE KATILACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını duyurdu.

Kandemir, paylaşımında "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.