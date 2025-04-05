Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı
05.04.2025 - 19:09Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Adaletin tecelli etmesine katkı veren, hak arayışına rehberlik eden tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumumuzda hukuk bilincinin yerleşmesine ve demokratik hukuk devletinin güçlenmesine sundukları katkılardan dolayı her birine şükranlarımı sunuyorum."