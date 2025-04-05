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GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı

05.04.2025 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avukatlar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin tecelli etmesine katkı veren, hak arayışına rehberlik eden tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumumuzda hukuk bilincinin yerleşmesine ve demokratik hukuk devletinin güçlenmesine sundukları katkılardan dolayı her birine şükranlarımı sunuyorum."

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