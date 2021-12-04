Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi! Polis aracının altında düzenek bulundu

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı. Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürerken, Mardin polisi, polis memurunun evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Nusaybin kent merkezinde ise aramaların devam ettiği bildirildi.

ERDOĞAN'IN SİİRT PROGDAMINDA GÖREVLİYDİ

Aracına patlayıcı tuzaklanan polisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Siirt ilimizde programı olduğu, programa takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik kuvvet büro amirliğinde görevli bir polis memurumuzun şahsi aracı ile bahse konu dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark ettiği, yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu, bomba imha ekibimizin müdahale ettiği" belirtildi.

"HUZUR ORTAMINI KALDIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Soruşturma devam ettikçe ayrıntılar çıkacak. Biz bugün Siirt'te tarihi bir güne daha şahitlik ettik. Hem miting alanında hem bölgede. 15 Temmuz'dan sonra ortaya konan kararlı hareketler, terörü kaynağında bitirmeye yönelik işler terörü bitirme noktasına getirmiş durumda. Biz bu bölgede olmaya devam edeceğiz. Bölge terörden arındırıldıkça ciddi bir sıçrama yapar noktada. Huzur ortamını ortadan kaldırmaya çalışanlar var. Bu aracın altındaki düzenek sabah tespit ediliyor ancak kamuoyunda herhangi bir infial olmasın diye bilgilendirme biraz bekletilmiş." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ ÜLKEDE OLUŞACAK KAOSTAN SİYASETİ DİZAYN ETMEK"

CNN Türk canlı yayınında olayla ilgili açıklamada bulunan güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ şunları söyledi:

"2023 çok kritik bir tarih. O seçime giderken siyasi, askeri, ekonomik birçok saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Burada kast ettiğim küresel, emperyal yapılardır.

Terörde çok iyi bir noktaya geldik. Ülkede terörün bittiği, kaosun bittiği gibi cümleleri kurmaya başladık. İnşallah bu kışın sonunda terör defteri kapanmıştır diyebileceğiz dedik. Oraya doğru da hızla gidiyoruz. Bugüne dek terör üzerinden kendine siyasi bir alan yaratmak isteyen güçler bu gidişten çok rahatsızlar.

Bu süreçte ülkemizde bir terör eylemi gerçekleştirmek için yoğun gayretler var. Güvenlik güçleri çok ciddi rakamda birçok terör eylemini yerinde bastırıyorlar.

Burada Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği önemli bir faaliyet var. Bu hadise bir başka ilde, bir başka siyasi mitingde gerçekleşmiş olabilirdi. Ama devletimiz bu konuda gerekli bütün tedbirleri alarak sahada adeta kuş uçurtmayacak bir önlem alıyor.

Benim sahadan aldığım bilgiye göre takviye gelen polislerimizin birinin aracında bu eylem gerçekleştirilmek isteniyor.

Terör denen belayı tekrar hortlatmak için çok sinsi işbirlikleri var. Ülkede tek amaç bu bombayla, Allah korusun gerçekleşmiş olsaydı, dağılmakta ve çözülmekte olan örgütteki çözülmeyi durdurabilmek, aynı zamanda ülkede kaos ortamı yaratarak ülkeyi hareketlenmek ve ülkede oluşacak kaostan siyaseti dizayn etmek."