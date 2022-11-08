Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın minik kondüktörlerle sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı Gaziantep Havalimanı'nda minik kondüktörler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programında kendisine sevgisini dile getiren minik kondüktörlerle bir süre sohbet etti. Erdoğan, miniklerin "Nasılsınız" sorusuna, "Sizi gördüm daha iyi oldum" sözleriyle cevap verdi. Miniklerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Erdoğan, "Ben sizi çok seviyorum, Allah sizi nazardan saklasın" dedi. Bunun üzerine miniklerin "Sizi de nazardan saklasın" sözleri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da miniklerin bu duasına "Amin" sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miniklerle olan eğlenceli sohbet görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Gaziantep’te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet" açıklamasıyla Twitter hesabından paylaştı.