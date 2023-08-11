Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atanırken TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirilirken Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atandı. Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.
11.08.2023 - 00:24 |
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara Afad, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.
AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
ÖMER BULUT YENİDEN TOKİ BAŞKANI
TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AHMET GÜLŞEN GETİRİLDİ
Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.