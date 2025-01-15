Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunun nabzını tutmak, gelişmelere ilişkin görüş ve önerileri ile seçim bölgelerine yönelik taleplerini dinlemek, gerekli talimat ve tavsiyelerde bulunmak üzere dönem dönem gerçekleştirdiği vekillerle buluşma toplantılarına yeniden başladı.

2,5 SAAT SÜREN TOPLANTI

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre; 23 Şubat’ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Kongresi öncesinde milletvekilleriyle bir araya gelme kararı alan Erdoğan, bu kapsamda dün ilk olarak AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve onun sorumlu olduğu grupta yer alan 50 milletvekiliyle kahvaltılı programda buluştu. AK Parti Konferans Salonu’nda basına kapalı olarak gerçekleşen program 2,5 saaat sürdü. Toplantıda milletvekilleri, Erdoğan’a görüş ve önerilerini sundu.

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ YOK"

Toplantıdaki konuşmasında DEM Parti’nin ziyaretleriyle başlayan sürece değinen Erdoğan, milletvekillerinden açıklama yaparken kullandıkları ifadelere dikkat etmelerini isteyerek “Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece Terörsüz Türkiye hedefi var. Kimse bunun dışında ifade çıkaracak bir şey söylemesin” uyarısında bulundu.

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"GENEL AF YOK"

Erdoğan, genel af iddiasına ilişkin de “Genel af konusunu hiç konuşmayın, böyle bir şey yok” dedi. Erdoğan, önümüzdeki süreçte partisinin diğer milletvekilleriyle de Meclis Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu öncülüğünde bir araya gelecek.