Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 28’inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum.

Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.