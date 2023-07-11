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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 28’inci yıl dönümünde paylaşımda bulunarak, “Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

11.07.2023 - 11:15 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 28’inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Katliamı mesajı
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Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum.

Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

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