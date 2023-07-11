GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Katliamı mesajı
ABONE OL

Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Katliamı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Katliamı'nın yirmi sekizinci yılı nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.

11.07.2023 - 11:27 |
Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Katliamı mesajı

Emine Erdoğan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Dilerim ki, Dünya bir daha asla böyle bir insanlık ayıbına sahne olmasın.' dedi.

Emine Erdoğan ayrıca, '28 yıl önce Srebrenitsa’dan yükselen feryatlar, kulaklarımızda çınlamaya devam ediyor. Yüreklere acı, tarihe kara bir leke olarak kazınan soykırımda hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.' ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan'dan Srebrenitsa katliamı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçti

Erdoğan'dan Srebrenitsa katliamı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçti

Gram altında son dakika gelişmesi! Tarihi kazanç, İslam Memiş yeni rekoru verdi

Gram altında son dakika gelişmesi! Tarihi kazanç, İslam Memiş yeni rekoru verdi

İstanbul'da bisiklet yolları kaderine terk edildi

İstanbul'da bisiklet yolları kaderine terk edildi