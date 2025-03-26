Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Milletimiz yerli ve milli markaları 3-5 faşizana yem etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan ayını, bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi ile yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İçinde bulunulan küresel konjonktürün, öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ettiğini ifade eden Erdoğan, tüm stratejilerini buna göre belirlediklerini söyledi.

Gelecek asrın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladıkları 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi'ni bu anlayışla şekillendirdiklerini belirtti.

Sanayi mamullerini daha verimli ve daha rekabetçi üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı ümit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı, Türkiye'yi hem teknoloji üreten hem de yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu. Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Ancak ekonomiden demokrasiye, milletin tüm kazanımlarına saldıranlar eninde sonunda kaybedeceklerdir. Onlar boş, beleş gündemlerle oyalanırken biz işimize bakıyoruz."

Haberin Devamı

"Birçok stratejik alan ve üründe öncü bir konuma yükseldik"

Haberin Devamı

Erdoğan, Milli Uzay Programı'nda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettikleri ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya gönderdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Antarktika'ya 9, Arktik'e 4 bilimsel sefer düzenleyerek ülkemizin kutup bölgelerindeki varlığını perçinledik. Teknofestler ile milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoparklar, AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Türkiye'nin inovasyon ekosistemini neredeyse sıfırdan kurduk. Üretim altyapısını güçlü yatırım teşvikleri ile destekledik ve birçok stratejik alan ve üründe öncü bir konuma yükseldik. Milletimize karşı sorumluluğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel ekonomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi işte bu büyük vizyonun bir parçası olarak hazırlanmıştır. Stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş, 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Bu amaç altında tanımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün teknoloji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız."

Haberin Devamı

"AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla yatırımları destekleyeceğiz"

Erdoğan, Sanayileşme İcra Komitesinin sağlayacağı koordinasyonla yerli ve milli ürünlerin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak, bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim teknoloji hamlesine imza atacaklarını ifade etti.

Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji ve petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkilerini pekiştireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla yatırımları destekleyeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın, proje bazlı teşvikler gibi odak programlarla yatırım taahhütlü avans kredisi gibi finansman uygulamalarını çeşitlendireceklerini ve yaygınlaştıracaklarını anlatan Erdoğan, öte yandan dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu amaçla hazırlanan 15 stratejiyle dijital dönüşümü sadece sanayi sektöründe değil ekonominin genelinde hızlandıracaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar ve diğer ileri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik destekleri genişleteceğiz. İnsan kaynağımızı da dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürecek, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz. Navigasyon Ödeme Sistemleri gibi dijital platformlarda yerli çözümler geliştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesinin üçüncü amacının yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üçüncü amaç altında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi arttıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgar türbini teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz." diye konuştu.

"Kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz"

Erdoğan, dördüncü amaçlarının küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmak olduğuna, bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri araştırma ve test merkezleriyle entegrasyona özel önem vereceklerine işaret etti.

Küresel değer zincirlerindeki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacaklarının, bu mekanizmaları da içeren tedbirler alacaklarının altını çizen Erdoğan, kritik ham madde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirliklerini tesis edeceklerini bildirdi.

"Basra'da El-Fao ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'nin sanayileşme birikimini Türk Devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak, bu ülkelerin üretim ve araştırma ekosistemlerini güçlendirip, geliştirmesinde kılavuzluk edeceğini aktardı.

"Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejinin beşinci ve son amacını, imalat sanayinin, verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirlediklerini ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdiklerini ifade etti.

Mevcut strateji alanlarını genişleten, yeni planlı sanayi alanları oluşturacaklarını, riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlantılarını çeşitlendirecek ve altyapılarını güçlendireceğiz. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek, afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz.

Atacağımız bu adımlarla 2024'de 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı, 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 3 katın üzerine çıkartarak 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. AR-GE harcamalarının, milli gelir içindeki payını yüzde 2,20 seviyesine yükselteceğiz. Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin toplam yüz ölçümünü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkartacağız. 2030 yılına kadar 20 milyar dolar girişim sermayeli yatırımı çekerek 100 bin teknolojik girişimi ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız."

Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nde, stratejilerin yanında kendilerini hedeflerine taşıyacak 37 öncelikli proje ve program tanımladıklarını belirtti.

"Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, koordinasyonu artıracak, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, savunma sanayisindeki başarının uzay alanında da tekrarlanması için güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla uzay teknopark tesis edileceğini aktardı.

Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel, altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biyoteknoloji üretim programında biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek kamu alımlarını bir kaldıraç gibi kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsünü kuracağız. Nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Bugüne kadar 9 başarılı araştırma seferi gerçekleştirdiğimiz Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz. Teknolojik bağımsızlık açısından son derece kritik olan çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Yapay zeka süper bilgisayar yatırım programımız ile bu anlamdaki altyapımızı daha üst seviyelere taşıyacağız."

"Sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız"

Türkiye'nin otomotiv üretim altyapısını özel olarak tasarlanmış kamu destek ve finansman programlarıyla güçlendireceklerini ifade eden Erdoğan, "Tersine beyin göçü programıyla yurt dışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının araştırmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik ediyoruz. Temel bilim araştırmaları liderlik programımızla temel bilimler alanındaki araştırmaların ve gençlerin bu alana yönelmesini sağlıyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Gençlerin bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmaları için milli teknoloji atölyeleri ve girişim ofisleri tesis edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, kalkınma önceliklerine hizmet etmek üzere yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçireceklerini belirterek, yeni programı ve uygulamalar ile güçlendirdikleri teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Yeni modelde destek programlarını iki ana başlık altında yapılandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı ile özellikle sanayiye, teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunacaklarını vurguladı.

Sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında ise bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya dönük seçici ve odaklı teşvikler uygulayacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda 19 yeni yatırımın da tanıtımını yapıyoruz. 9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip bu yatırımlar tamamlandığında 20 bini aşkın istihdam ve cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak. Biz de bu yatırımların başarı ile tamamlanması için desteğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."