Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seccade tepkisi: 'Gereken dersi milletim verecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te tamamlanmış 168 projenin toplu açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.



"Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başı rahmet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi kutluyorum. Şu anda enkazları kaldırıyoruz. En yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlar'dan Kafkas'lara kalbi bizimle çarpan gönül dostlarımıza dua ediyoruz" dedi.



"Pendik bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz"

Erdoğan, "Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Diyorum ya; 'Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa.' İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. Sordum emniyete, 'Bugünkü bu törende katılım ne?' Aldığım cevap şu; '50 bin.' 'Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkadan' diyorlar. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmaktı. Fakat ziyaretimiz ilçedeki diğer vatandaşların da yoğun ilgisiyle bir anda kıraathanenin önü miting alanına döndü. O gün kardeşlerimizin gösterdiği sevgiyi hiçbir zaman unutmadık. Bakımsızlığın, hizmetsizliğin pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de asla unutamadım. İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski günlerine döndürmemek için canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çevresini değiştirdik. O gün kaderine terk edilmiş mahallelerimiz, bugün kültürel ve sosyal imkanlarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var" dedi.



Erdoğan, "Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız, güncel rakamla, bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Depremden en fazla zarar gören 7 ilimize görevlendirdiğimiz toplam 250 belediyemiz cansiperane şekilde çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede bin 116 hak sahibi vatandaşla anlaştık, rızasını aldık. Projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. 6 Şubat'tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde hizmet verdi. Belediyemiz 200 tırdan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Depremden en fazla zarar gören 7 ilimize görevlendirdiğimiz toplam 250 belediyemiz cansiperane şekilde çalışıyor. Harap olanın, hasar görenin çökenin yerine çok daha iyisini yapıyoruz. Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Bu zor günleri de atlatacak 85 milyon hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak on yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik ile birlikte 85 milyonun huzuru için yaptık. Sizin onay vermediğiniz bizi size mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok. Bu kardeşiniz size neyi anlatsın. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul'u biz bu hale getirmedik mi? Bu Bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Kağıthane'yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar. Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türkevi'ni diktik mi? Bu iş lafla olmuyor. Türk'e burası yakışır dedik, tam BM'nin karşısına diktik. Göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var." şeklinde konuştu.



"Bu modern ülkenin ayak sesleridir. Şimdi 28 bin km ulaşımda yollarımız var." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Modern Türkiye'nin durumudur. 26 tane havalimanı vardı. Şimdi 57 tane havalimanımız var. Türkiye'nin neresine gidersen git uçakla gidiyorsun, uçaktan inip yarım saat 45 dakikada evine gidiyorsun. Sağlık hizmetlerinde şehir hastanelerimizi yaptık mı? Covid'de Çam Sakura Hastanemizi yaptık. Covid'de süratle 2 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda Murat Dilmener Şehir Hastanesi'ni yaptık .Bir de Anadolu yakasında Sancaktepe'ye aynı projeyi yaptık. 3 tane şehir hastanesine şu anda İstanbul sahip oldu. Ama yetmez dedik. Göztepe ve Pendik'e de yaptık. Dedik ki benim vatandaşım sağlıkta sıkıntı yaşamasın. Ulaşımda attığımız adımlar, çeyrek asrı geçen bu süreçte şehrimize kazandırdıklarımız, ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Elbette yapamadıklarımız da oldu. Ama emeklerimize, çabalarımıza İstanbul şahittir. Ülkemiz için verdiğimiz samimi mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Bizim tek gündemimiz var, ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Dün Çam Sakura'ya raylı sistemi yaptık. Daha da yapacağız. Buraya da havalimanına kadar raylı sistemi yaptık. Savunma sanayisi güçlü, her alanda parmakla gösterilen bir Türkiye inşa etmek için gayret gösteriyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi TEKNOFEST yakında büyük gösteriye hazırlanıyor. TEKNOFEST gençliğinin, 14 Mayıs'ta destan yazacağınıza inanıyorum. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi ekonomik imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. MMU ve HÜRJET'i hangardan çıkardık. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımızla hemhal olduk" diye konuştu.



"Togg'u yollara uğurladık"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Yıllardır eksikliğini çektiğimiz bir sanayi hamlesini daha gerçeğe dönüştürdük. 1 sene içerisinde 20 bin Togg'u kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edeceğiz. Togg şimdi yollarda. Aliyev kardeşime de bir Togg teslim ettik. Şimdi bir tane de kardeşim Özbekistan başbakanına gönderiyoruz. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masası arasındaki vizyon ve gündem farkını görüyorsunuz. Bizim tek gündemimiz var. Ülkemize yeni eserler kazandırmak" dedi.



Törende konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bugün resmi açılışını yaptığımız eserler, millete hizmetkar olma davamızın eserleridir, bu eserler, bu davaya gönül veren milletimizin eseridir. 6 Şubat 2023, sabah 9 itibarıyla Pendik Belediyesi olarak deprem bölgesine intikal ettik. Bize verilen görevleri ifa ettik. Sorumlu olduğumuz bölgede bir Pendik Belediyesi kurduk. Şehirlerimiz ihya oluncaya kadar, Pendik gibi deprem bölgesinin belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. En önemli deprem tedbiri olan kentsel dönüşüm çalışmalarına, talimatlarınız istikametinde Pendik’te devam ediyoruz. Orta Mahalle ve Dumlupınar Mahallesi’nde 142 bin metrekare alanda yapım ihalesi aşamasına geldik. Batı Mahallemizde 508 bin metrekare alanda 475 yapının 163’ünü deprem güvenli olarak yeniden yaptık. Ertuğrulgazi Mahallemizde 2.350.000 m2 alanda, 4 bin 500 gecekondunun dönüşüm projesini tamamladık, planlarımız onaylandı, imar uygulamasına devam ediyoruz. Merkez Çarşı Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde 260 bin metrekare alan için plan çalışmalarımızı tamamladık. 12 bin 682 gecekondunun 11 bin 150’sinin tapu sorununu çözdük. 2 bin 975 gecekonduya daire, 8 bin 175 gecekonduya tapu tahsisini gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız eserler gibi, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yüzlerce projemizi inşallah milletimize, Pendik'imize kazandırmak azmindeyiz. 14 Mayıs’ı takvimden bir gün, seçimlerden bir seçim olarak görmüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın, şahlanış çağının miladı, başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Liderliğinizde açılacak bu yüzyıl ve bu yeni çağ için Pendik olarak teyakkuzdayız. Yatırımla, hizmetle, eserle, meydanda sokaklarda, gönüllerde seferimiz devam ediyor. Pendik, 14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle bir kez daha hizmet ve eser siyasetinin yanında duracak. Bir olacak, birlikte olacak, sizinle olacak. Türkiye’den yana, zatı alinizle Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte saf tutacak" diye konuştu.