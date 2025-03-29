GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe bayram diplomasi trafiği
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe bayram diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe bayram diplomasi trafiği

29.03.2025 - 15:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe bayram diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Al Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Güncel Haberler

Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı
#Gündem

Çanakkale Boğazı sisin etkisini kaybetmesiyle transit geçişlere açıldı

RTÜK Başkanı Şahin: Medya kuruluşlarımızı hedef göstermek zulümdür
#Gündem

RTÜK Başkanı Şahin: Medya kuruluşlarımızı hedef göstermek zulümdür

Uludağ'daki otel yangınının sebebi ortaya çıktı! 5'i birden infilak etmiş
#Gündem

Uludağ'daki otel yangınının sebebi ortaya çıktı! 5'i birden infilak etmiş