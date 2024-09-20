Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sevgili polis ve jandarmalarımız, misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm emniyet güçlerimize selamlarımı gönderiyorum.

85 milyonun emniyeti, huzuru, birlik ve beraberlik için çalışan polis ve jandarma ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, çocuklarımız korkmadan okuluna gidiyorsa, malımız mülkümüz, namusumuz ve bayrağımız teminat altındaysa bunda aslan payı sizindir.

Sizlere Türkiye için yaptığınız hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ediyorum. Jandarma ve emniyet teşkilatlarına araç alım törenini gerçekleştiriyoruz. Sizlerle olmaktan duyduğum bahtiyarlığı vurgulamak isterim. Ömrünü tamamlayan araçları yeniliyoruz artık. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerini kolaylaştıracak. Ekiplerimize hayırlı olsun. Polis ve jandarmamızın ayağının değmediği hiçbir yer olamaz.

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İnsan kaynağı ile araç gereç kapasitesinin artırılması şart. Daha da caydırıcı olacak olan teknik donanım ve imkanlardır.

Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Güçlü devletin şartı güvenliktir. Yakın tarihimizde güvenlik noktasındaki sıkıntıların acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokakların nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra nasıl bir atmosferin hakim olduğunu net hatırlıyoruz. Gençlerimizi o karanlık iklimde kaybettik. Millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi ikinci sınıf ekonomiye, demokrasiye mahkum ettiler. 2002 yılında göreve geldiğimizde asayiş hizmetlerinin kalitesinin artmasına büyük önem verdik.

Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Teknik kapasitemizi artırıp yeni mücadele konsepti geliştirdik. Mafya ile çeteler ile tavizsiz mücadele bunlardan biriydi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmama bunlardan biriydi. Vatandaşın huzuruna kastedenler karşısında güvenlik birimlerimizi buldu. Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine hiçbir alan bırakmadık. Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP/C'sinden DEAŞ'ına, eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Hemen her gün üst düzey teröristin imha haberini alıyoruz. Bunları kendi milli silahlarımız ile gerçekleştiriyoruz.

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Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Türkiye'nin huzurundan en ufak taviz vermeyiz. Son derece kararlıyız. Milletimize demokrasimize yönelik en ufak tehdidi dahi görmezden gelmiyoruz.

Bu cennet vatanın her noktasında büyük sorumluluk üstlendiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizim gururumuzsunuz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz evladısınız.

Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Her hamlemiz, projemiz bu bölgeye dair planları olanlar rahatsız etmekte. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. vaat edilmiş toprak hayali kuranlar bizden rahatsız oluyor.

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Milletimiz ile el ele verin, milletin gönlünü kazanmaya özen gösterin. Vazifesini hakka hukuka ahlaka uygun yapan polisimiz jandarmamız benim kardeşimdir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak meşruiyet içinde her kamu görevlisi gibi sizin de yanınızdayım.