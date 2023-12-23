CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan LÃ¼tfi KÄ±rdar UluslararasÄ± Kongre ve Sergi SarayÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen â€˜YÃ¼zyÄ±lÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Ä°stanbulâ€™ programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, Â Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe, ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± da yer aldÄ±. Â

MEHMETÃ‡Ä°KLERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMADIÂ



Programda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œDÃ¼n Irak'Ä±n Kuzeyinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ hainler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larda ÅŸehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakÄ±nlarÄ±na ve milletimize baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. YaralÄ± MehmetÃ§iklerimize Mevla'dan acil ÅŸifalar temenni ediyorum. Åžehitlerimizin ruhu ÅŸad, mekanlarÄ± cennet, makamlarÄ± ali olsun. MehmetÃ§iklerimizin kanÄ± yerde kalmamÄ±ÅŸ, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ alÃ§aklardan dÃ¶ktÃ¼kleri kanÄ±n hesabÄ± misliyle sorulmuÅŸtur ve sorulmaktadÄ±r. PenÃ§e HarekatÄ± bÃ¶lgesiyle Suriye'nin Kuzeyiâ€™nde ÅŸimdiye kadar 12 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. TerÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nda kurutma, bu stratejimizi uygulamayÄ± son terÃ¶rist bertaraf edilene kadar kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. TÃ¼rkiye ne pahasÄ±na olursa olsun Irak'Ä±n veya Suriye'nin Kuzeyinde bir terÃ¶r yapÄ±lanmasÄ±na mÃ¼saade etmeyecektir. Emperyalistlere taÅŸeronluk yapan kiralÄ±k katil sÃ¼rÃ¼leriyle mÃ¼cadelemizden kesinlikle geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Hem eli kanlÄ± caniler hem de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼te destek verenler bÃ¶lgemizin geleceÄŸinde terÃ¶re yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± er ya da geÃ§ anlayacaklardÄ±r. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶ristlere nefes aldÄ±rmayan tÃ¼m gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize yÃ¼ce Allahâ€™tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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1 BUÃ‡UK MÄ°LYON LÄ°RALIK DESTEK VERECEÄžÄ°Z



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œBugÃ¼n, Ä°stanbulumuzu depreme hazÄ±rlama noktasÄ±nda tarihi nitelikte adÄ±mlarÄ± eÅŸ zamanlÄ± olarak atmanÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Nisan ayÄ±nda ÅŸehrimizin en acil ihtiyaÃ§larÄ±ndan olan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle ilgili Ã¶zgÃ¼n bir projeyi kamuoyumuzla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde YarÄ±sÄ± Bizden adÄ±nÄ± verdiÄŸimiz kampanyamÄ±za Ä°stanbullu kardeÅŸlerimiz Ã§ok yoÄŸun teveccÃ¼h gÃ¶sterdi. Kampanyaya bugÃ¼ne kadar 1 milyon 233 bin baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m iÃ§in baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. YarÄ±sÄ± Bizden kampanyasÄ±yla toplamda 350 bin konutun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmeyi hedefliyoruz. Her baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m iÃ§in toplamda 1 buÃ§uk milyon liralÄ±k destek vereceÄŸiz. Bunun 100 bin lirasÄ± kira desteÄŸi olmak Ã¼zere 800 bin lirasÄ± hibe, 700 bin lirasÄ± Ã§ok uygun ÅŸartlarda kredi ÅŸeklinde verilecektir. Kredilerin Ã¶denmesi evler tamamlandÄ±ktan sonra baÅŸlayacak ve ilk yÄ±lÄ± faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yÄ±llarda kredi maliyet oranÄ± TEFEâ€™nin yarÄ±sÄ± kadar olacak. VatandaÅŸÄ±mÄ±z alacaÄŸÄ± 1 buÃ§uk milyon liralÄ±k destekle, inÅŸallah evini yapacak, yeni yuvasÄ±nda huzurlu, gÃ¼venli, mutlu bir ÅŸekilde oturacaktÄ±r. KampanyamÄ±za baÅŸvurup yÃ¼zde 100 anlaÅŸmaya varan baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± 71 bini aÅŸtÄ±. Yine baÅŸvuru yapÄ±p yÃ¼zde 50 ve Ã¼zerinde mutabakat oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± ise 158 bine ulaÅŸtÄ±. Bu insanlarÄ±mÄ±z da aralarÄ±ndaki pÃ¼rÃ¼zleri giderip anlaÅŸma saÄŸlayabilirse kampanyadan faydalanma imkanÄ±na kavuÅŸacaklardÄ±r. 100 binadaki 500 insanÄ±mÄ±zla ilk sÃ¶zleÅŸmelerini imzalayacaÄŸÄ±z. Toplamda 350 bin konutu dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi amaÃ§layan YarÄ±sÄ± Bizden kampanyasÄ±nÄ± Bismillah diyerek fiilen baÅŸlatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â

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DEPREME KARÅžI HAZIRLIK YAPMAK BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N TERCÄ°HTEN Ã–TE ZORUNLULUKTUR



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œÄ°stanbul Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m YÄ±kÄ±m ProgramÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±dÄ±r. Åžehrimizdeki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda toplam 17 yapÄ±da yer alan 261 baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. BugÃ¼n ayrÄ±ca BaÄŸcÄ±larâ€™da 371, GaziosmanpaÅŸa'da bin 96, Tuzla'da 3 farklÄ± noktada bin 570 olmak Ã¼zere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atÄ±yoruz. DolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼nkÃ¼ programÄ±mÄ±zla imza, yÄ±kÄ±m ve yapÄ±m dahil tÃ¼m aÅŸamalarÄ±yla Ä°stanbul'da YÃ¼zyÄ±lÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ projemize start veriyoruz. Bu projelerde emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m bakanlarÄ±mÄ±zÄ± ve ilgili kurumlarÄ±mÄ±zÄ± canÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. Buradan Ã¶zellikle yÃ¼zde 50 oranlarÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlamÄ±ÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±, henÃ¼z evet dememiÅŸ komÅŸularÄ±nÄ± da ikna etmek suretiyle bir an evvel yarÄ±sÄ± bizden kampanyasÄ±nda yer almaya davet ediyorum. 6 Åžubat'ta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KahramanmaraÅŸ merkezli ÅŸiddetli sarsÄ±ntÄ±lar, millet olarak bize deprem gerÃ§eÄŸini tekrar hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±r. 50 binden fazla canÄ±mÄ±zÄ± topraÄŸa verdiÄŸimiz 11 ilimizdeki 14 milyon insanÄ±mÄ±zÄ± doÄŸrudan etkileyen, bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir afetten sonra artÄ±k hiÃ§bir ÅŸeyin eskisi gibi olmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez. Devlet ve vatandaÅŸ olarak deprem konusunu Ã¶nceliklerimizin en baÅŸÄ±na almamÄ±z gerekiyor. Nitekim yakÄ±n zamanda Marmara BÃ¶lgemizde meydana gelen depremler, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha da hÄ±zlandÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶steriyor. Burada bir hususa Ã¶zellikle dikkatlerinizi Ã§ekmek isterim. Depreme karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±k yapmak bizim iÃ§in tercihten Ã¶te zorunluluktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ coÄŸrafi olarak biz depremle burun buruna yaÅŸayan bir Ã¼lkeyiz. Ãœlkemiz topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 66â€™sÄ±, nÃ¼fusumuzun ise yÃ¼zde 71â€™i deprem aÃ§Ä±sÄ±ndan riskli alanlarda yer alÄ±yor. Son bir asÄ±rda 6 ve Ã¼zeri bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte 230â€™dan fazla depreme maruz kaldÄ±k. Bu depremlerde 130 bini aÅŸkÄ±n kardeÅŸimiz vefat etti. Sadece insani aÃ§Ä±dan deÄŸil ekonomik aÃ§Ä±dan da Ã§ok aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dedik. 17 AÄŸustos Marmara Depremiâ€™nin ekonomimiz Ã¼zerindeki menfi etkilerini yÄ±llarca hissettik" dedi.

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6 ÅžUBAT DEPREMLERÄ°NÄ°N TÃœRK EKONOMÄ°SÄ°NE MALÄ°YETÄ° 104 MÄ°LYAR DOLARDAN FAZLA



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œSon olarak 6 Åžubat depremlerinin TÃ¼rk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladÄ±r. Her deprem sonrasÄ±nda madden ve manen toparlanmak iÃ§in yÄ±llarÄ±mÄ±zÄ± harcadÄ±k. Bunlar depremin mali yÃ¼kÃ¼dÃ¼r. Toprak altÄ±nda yitirdiklerimizin kalbimizde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yaralarsa muhtemelen hiÃ§ kapanmayacaktÄ±r. Â YarÄ±m kalan umutlar enkaza dÃ¶nen evlerin hafÄ±zalarda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± tortular, Ã¶zellikle depremzedelerimizin yÃ¼reÄŸini yakmaya devam ediyor. Hal bÃ¶yleyken hiÃ§birimizin depremi hafife almak, deprem gerÃ§eÄŸine gÃ¶zlerini kapama gibi bir lÃ¼ksÃ¼ olamaz. Bu topraklarda yaÅŸamaya devam edeceksek, biz buna inanÄ±yoruz. BÃ¶yle deprem riskini bir an olsun aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karamayÄ±z. Bunu unutmak demek, Allah korusun, 17 AÄŸustos ve 6 Åžubat benzeri felaketlerle yeniden karÅŸÄ±laÅŸmak demektir" dedi.

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81 VÄ°LAYETÄ°MÄ°ZE YAPACAÄžIMIZ EN BÃœYÃœK Ä°YÄ°LÄ°ÄžÄ°N KENTSEL DÃ–NÃœÅžÃœM HAMLELERÄ° OLDUÄžUNA Ä°NANIYORUZ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œTeÅŸhisi doÄŸru koymak, tedavinin yarÄ±sÄ±dÄ±r. Sorunla yÃ¼zleÅŸmek, kabullenmek Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ilk adÄ±mÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla depremle mÃ¼cadeleyi Ã¶nce zihinlerde baÅŸlatmamÄ±z gerekiyor. Deprem deÄŸil, Ã§Ã¼rÃ¼k, saÄŸlÄ±ksÄ±z, dayanÄ±ksÄ±z bina Ã¶ldÃ¼rÃ¼r ilkesini tamamen Ã¶zÃ¼msemeden hiÃ§bir yere varamayÄ±z. TartÄ±ÅŸmasÄ±z bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye'nin birincil meselesi yapÄ± stokunun sÃ¼ratle yenilenmesidir. Bu sebeple baÅŸta Ä°stanbul olmak Ã¼zere 81 vilayetimize yapacaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k iyiliÄŸin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m hamleleri olduÄŸuna inanÄ±yoruz. AynÄ± ÅŸekilde bu Ã§abalarÄ± dinamitleyenler de Ã¼lkeye ve millete ihanet ediyorlardÄ±r. Bunu sadece biz deÄŸil esas rakamlar sÃ¶ylÃ¼yor. TÃ¼rkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluÅŸan 36 Â milyon baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m bulunuyor. BunlarÄ±n 6 milyonu ÅŸu anda risk altÄ±nda. 2 milyonunun ise acilen dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi lazÄ±m. Bu gerÃ§eklerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸimiz andan itibaren bu meseleye Ã¶zel Ã¶nem ve Ã¶ncelik verdik. 2012 yÄ±lÄ±nda tarihimizde ilk defa kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yasasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±k. Toplam 2 milyon 200 bin baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±k. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in 480 milyar liralÄ±k kaynak aÃ§tÄ±k. 400 bin baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ halen devam ediyor. TOKÄ° baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vasÄ±tasÄ±yla 1 milyon 300 binden fazla konut Ã¼rettik. Milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gecekondu denilen saÄŸlÄ±ksÄ±z yapÄ±lardan kurtararak modern, gÃ¼venilir, dayanÄ±klÄ± yuvalarÄ±na kavuÅŸturduk. YalnÄ±zca kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve sosyal konut projeleriyle 13 milyonu aÅŸkÄ±n insanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na dokunduk" ifadelerini kullandÄ±.Â

TOKÄ° BÄ°NALARIMIZ TEKNÄ°ÄžÄ° VE Ä°NÅžAATIYLA DEPREM Ä°MTÄ°HANINI ALNININ AKIYLA VERMÄ°ÅžTÄ°R



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œBilhassa 6 Åžubat depremlerinde TOKÄ°'nin depreme karÅŸÄ± mÃ¼cadelede ne kadar hayati, ne kadar kritik bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±llardÄ±r CHP zihniyetinin acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirdiÄŸi TOKÄ° binalarÄ±mÄ±z tekniÄŸi ve inÅŸaatÄ±yla deprem imtihanÄ±nÄ± alnÄ±nÄ±n akÄ±yla vermiÅŸtir. TOKÄ°'miz tarafÄ±ndan yapÄ±lan binalarda hamdolsun hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±, hiÃ§bir can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. Muhalefete ve medyadaki kalemÅŸÃ¶rlerine raÄŸmen TOKÄ°'mize bÃ¶yle bir misyon yÃ¼kleyerek milyonlarca konut Ã¼rettiÄŸimiz iÃ§in bugÃ¼n hamd ediyoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra da TOKÄ°'nin lokomotifliÄŸinde TÃ¼rkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceÄŸiz. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ihtiyacÄ±nÄ±n had safhada olduÄŸu illerimizin baÅŸÄ±nda hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz Ä°stanbul vardÄ±r. Ä°stanbul'da 6 milyon konut ve 1 buÃ§uk milyon ticari alandan oluÅŸan toplam 7 buÃ§uk milyon baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m yarattÄ±k. BunlarÄ±n 600 bini sÃ¼ratle dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmek zorunda. Åžehrimizde 2012 yÄ±lÄ±ndan itibaren 800 bin baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdik. 170 bin 941 baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ ise devam etmektedir. Ä°stanbul genelinde, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in toplamda 128 milyar lira tutarÄ±nda kaynak kullandÄ±k. Hedefimiz 5 yÄ±l iÃ§erisinde Ä°stanbul'da 600 yÃ¼z bini acilen olmak Ã¼zere toplam 1 buÃ§uk milyon riskli baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmektir" diye konuÅŸtu.Â

KENTSEL DÃ–NÃœÅžÃœM MESELESÄ°NÄ°, RANTSAL DÃ–NÃœÅžÃœM YALANIYLA SABOTE ETMESÄ°NE KESÄ°NLÄ°KLE Ä°ZÄ°N VEREMEYÄ°Z



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œBu amaÃ§la alanÄ±nda uzman isimlerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de alarak kapsamlÄ± bir yol haritasÄ± hazÄ±rladÄ±k. Bu yol haritasÄ±nÄ±n ana baÅŸlÄ±klarÄ±ndan birinin mevzuatta yapÄ±lmasÄ± gereken dÃ¼zenlemeler teÅŸkil ediyor. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kanunuyla hÄ±zlÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÃ§in gereken hukuki zemini oluÅŸturduk. Yasayla ilgili muhalefetin gÃ¼ndeme getirdiÄŸi iddialar tamamen safsatadÄ±r. Tamamen bÃ¼htandan ibarettir. CHP ve aynÄ± zihniyete sahip Ã§evreler her zaman olduÄŸu gibi iÅŸ yapmanÄ±n deÄŸil yine takoz koymanÄ±n, hizmeti engellemenin peÅŸindeler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kanunla ne vatandaÅŸÄ±n evine el konulmasÄ±, ne insanÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±n ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸildir. DÃ¼zenlemenin yegane amacÄ± keyfi sebeplerle tÄ±kanan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini Ã§abuklaÅŸtÄ±rmak, bu meseleye sÃ¼ratle Ã§Ã¶zÃ¼m bulmaktÄ±r. Burada bir kez daha vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, muhalefetin ve marjinal Ã¶rgÃ¼tlerin yalanlarÄ±na itibar etmemeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Ãœlkenin ve milletin hayrÄ±na olan her iÅŸe saldÄ±rmaktan baÅŸka hiÃ§bir vasÄ±flarÄ± olmayan bu Ã§apsÄ±zlarÄ±n kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m meselesini, rantsal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yalanÄ±yla sabote etmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kendileri lÃ¼ks binalarda yaÅŸarken benim Ä°stanbullu kardeÅŸime dayanÄ±ksÄ±z, Ã§Ã¼rÃ¼k, Ã§irkin yapÄ±larÄ± reva gÃ¶renlere eyvallah edemeyiz. Onlar istemese de, Ä°stanbul'la birlikte diÄŸer ÅŸehirlerimizin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla tamamlayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.Â

REZERV ALANLARA 400 BÄ°N KONUT Ä°NÅžA EDEREK DÃ–NÃœÅžÃœM Ã‡ALIÅžMALARINI HIZLANDIRACAÄžIZ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œYol haritamÄ±zÄ±n bir diÄŸer baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrimizdeki rezerv alanlardÄ±r. Ä°stanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inÅŸa ederek dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z. BugÃ¼n ilk sÃ¶zleÅŸmelerini imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z YarÄ±sÄ± Bizden kampanyasÄ±yla, 350 bin konutun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Bunlara ilaveten ilimiz genelinde 100 bin sosyal konut inÅŸa edeceÄŸiz. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m seferberliÄŸimiz sayesinde elbette vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle inÅŸallah ÅŸehrimizin Ã§ehresini tamamen deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. Zihninde soru iÅŸaretleri, kalbinde tereddÃ¼t olan her bir kardeÅŸimizi gÃ¼venli, modern, estetik ve yaÅŸanabilir evlere mutlaka kavuÅŸturacaÄŸÄ±z' dedi.



SADECE BÄ°ZE OY VERENLERÄ°N DEÄžÄ°L, 85 MÄ°LYONUN TAMAMININ SORUMLULUÄžUNU YÃœREÄžÄ°MÄ°ZDE HÄ°SSEDÄ°YORUZ



Yunus Emreâ€™nin sÃ¶zlerine de deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œSen viran olmazsan, sen Ã§abalamazsan, sen koÅŸturmazsan ortaya ne imar Ã§Ä±kar, ne imaret Ã§Ä±kar, ne de eser Ã§Ä±kar. AsÄ±l mesele dert sahibi olmak. Bir dava, ideal, Ã¼lkÃ¼ peÅŸinde koÅŸmaktÄ±r. Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davasÄ± olmayanlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m peÅŸinde, eser peÅŸinde, hizmet ve yatÄ±rÄ±m peÅŸinde koÅŸmasÄ± zaten beklenemez. Bizi ittifak ve hÃ¼kÃ¼met olarak rakiplerimizden ayÄ±ran temel vasfÄ±mÄ±z Ã¼lkeye ve millete hizmet aÅŸkÄ±yla viran olmamÄ±zdÄ±r. Hangi gÃ¶rÃ¼ÅŸten, kÃ¶kenden, gelir grubundan olursa olsun milletimizin derdi, bizim derdimiz, bizim meselemizdir. KardeÅŸlerim, sadece bize oy verenlerin deÄŸil, 85 milyonun tamamÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu yÃ¼reÄŸimizde hissediyoruz. Aziz milletimizin teveccÃ¼hÃ¼yle geldiÄŸimiz tÃ¼m makamlarÄ±, siyasi sÄ±Ã§rama tahtasÄ± olarak deÄŸil Ã¼lkemize hizmet etme vasÄ±tasÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼k. 40 yÄ±lÄ± aÅŸan siyasi hayatÄ±mÄ±zÄ±n hiÃ§bir safhasÄ±nda ÅŸov peÅŸinde koÅŸmadÄ±k. Millete karÅŸÄ± gÃ¶revlerimizi en gÃ¼zel ÅŸekilde ifa etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°nsanÄ±mÄ±zÄ±n da bizim bu gayretlerimizi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olmasÄ± iÅŸte bizi 20 yÄ±ldÄ±r bu makamda tutmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Benim milletim, bizim Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± takdir etti. Samimiyetimize inandÄ±. Bize ve hÃ¼kÃ¼metimize gÃ¼vendi. Ä°timat etti. Bu gÃ¼venin bir neticesi olarak son 21 yÄ±lda girdiÄŸimiz 17 seÃ§imin hepsinde milletimiz bizden desteÄŸini, duasÄ±nÄ± asla esirgemedi" diye konuÅŸtu.Â

Ä°STANBUL'LA ÅžEHREMÄ°NÄ°LÄ°ÄžÄ° YAPMAYI EN BÃœYÃœK ÅžEREF PAYESÄ° BÄ°LECEK ADAYIMIZI YAKINDA AÃ‡IKLAYACAÄžIZ



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œÅžimdi ne kaldÄ±? Åžurada 3 buÃ§uk ay kaldÄ±. Gece gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼tevazÄ± olarak kapÄ± kapÄ± dolaÅŸmak suretiyle ana kademe kadÄ±n kollarÄ±, genÃ§lik kollarÄ± olarak yol yÃ¼rÃ¼meye var mÄ±yÄ±z? Var mÄ±yÄ±z? Yeniden Ä°stanbul diyor muyuz? Milletimizin tÃ¼m kesimleriyle aramÄ±zda kurulan bu gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ±nÄ± siyasetteki en bÃ¼yÃ¼k sermayemiz olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼vene dayanan bu iliÅŸkiyi inÅŸallah daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz. BaÅŸkalarÄ± gibi meydanlarda bol keseden atÄ±p tutup gÃ¶reve gelince bunlarÄ± unutanlardan, verdiÄŸi sÃ¶zlerin Ã¼zerine beton dÃ¶kenlerden olmayacaÄŸÄ±z. Yerel yÃ¶netimle merkezi hÃ¼kÃ¼met arasÄ±ndaki vizyon, ufuk, ideal ve inanÃ§ birlikteliÄŸinin Ã¶nemini hepimiz Ã§ok iyi biliyoruz. VatandaÅŸa hizmet etmek yerine farklÄ± hayallere kapÄ±lan fÄ±rsat buldukÃ§a belediyeye uÄŸrayan, zihni ve kalbi sÃ¼rekli baÅŸka yerlerde olan idarecilerin ÅŸehirlerini Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede nasÄ±l geriye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼klerini 2019 yÄ±lÄ±nda el deÄŸiÅŸtiren belediyelerde Ã§ok acÄ± bir ÅŸekilde hep beraber tecrÃ¼be ettik. Ã–zellikle Fatih'in emaneti, bu gÃ¼zel ÅŸehrin son 5 yÄ±lÄ±nÄ±n temel atmama tÃ¶renleriyle, engelleniyoruz yalanlarÄ±yla nasÄ±l heba edildiÄŸinin, nasÄ±l boÅŸa harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hepimiz ÅŸahidiyiz. Bunun iÃ§in 31 Mart seÃ§imleri Ã§ok Ã¶nemli. Ä°stanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi iÃ§in 31 Mart kritik bir eÅŸikâ€¦ Ä°nÅŸallah 31 Mart'ta Ä°stanbul'un fetret devrini kapatacak, irtifa kaybÄ±na son verecek, hak ettiÄŸi hizmetlerle yeniden buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'a kendini vakfedecek, Ä°stanbul'dan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸeyi gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmeyecek, Ä°stanbul'u payidar etmekten baÅŸka bir hedefi olmayacak, Ä°stanbul'u emanet bilip ona layÄ±kÄ±yla sahip Ã§Ä±kacak, tÃ¼m kalbiyle bu ÅŸehri sevecek, bu ÅŸehrin insanlarÄ±nÄ± kucaklayacak, hasÄ±lÄ± Fatih'in yadigarÄ± olan aziz Ä°stanbul'la ÅŸehreminiliÄŸi yapmayÄ± en bÃ¼yÃ¼k ÅŸeref payesi bilecek adayÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. ArdÄ±ndan da yeniden Ä°stanbul hedefiyle inÅŸallah hep beraber yola revan olacaÄŸÄ±z. HiÃ§bir insanÄ±mÄ±zÄ± Ã¶tekileÅŸtirmeden, kimseye hor, hoyrat davranmadanâ€¦ Kimseyi ayÄ±rmadan, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmadan milletimizin tÃ¼m fertlerini birleÅŸtirmek, bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmek, kardeÅŸlik hukukunu yÃ¼celtmek iÃ§in sabÄ±rla, tevazuyla ve kararlÄ±lÄ±kla 31 Mart akÅŸamÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Rabbim yolumuzu, bahtÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±k etsin diyorum. Depremlerde kaybettiÄŸimiz canlarÄ±mÄ±zÄ± rahmetle yad ediyorum. YÃ¼zyÄ±lÄ±n DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Ä°stanbul ProgramÄ±â€™nÄ±n tekrar hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â



Programda konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Pendikâ€™te dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek temsilen 64 yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±rken, BaÄŸcÄ±larâ€™da yapÄ±mÄ±na baÅŸlanacak olan 371 konutluk AsburÃ§aklar Sitesi kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin temeli atÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, YarÄ±sÄ± Bizden KampanyasÄ±â€™na katÄ±lÄ±m saÄŸlayan temsilen 100 hak sahibinin Marmara Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡amlÄ±ca Spor Okulu Salonunda sÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.Â