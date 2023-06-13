Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur koridoru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programının ardından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.

Azerbaycan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Heyetler arası görüşmenin özetini gayet güzel bir şekilde sundular. İki devlet tek millet anlayışıyla yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Biz sürekli olarak zaten Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak yaşadık. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşim Aliyev'e gösterdikleri bu misafirlik nedeniyle de teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır, YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler.

Enerji noktasındaki adımlar Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Savunma Sanayiinde atılacak adımlar da çok önem arz ediyor. Eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler var.

"ZENGEZUR KONUSUNU SÜRATLE HALLEDECEĞİZ"

Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır.

Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz.

Nüfus o ülkenin gücüdür ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşlerim iki devlet tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Azerbaycan'a hoş geldiğiniz. Cumhurbaşkanlığına yeniden gelmeniz dolayısı ile bir kez daha tebrik ediyorum. Sizin liderliğinizde Türkiye büyük yol geçmiştir. Yaptığınız ziyaret Türkiye halkı tarafından yüksek kıymetlendiriliyor. Eminim ki bu seçimden sonra Türkiye Azerbaycan kardeşliğinde yeni ufuklar açılır. Bugün sizinle hem yapılmış hem yapılacak işler hakkında görüştük.

Şuşa beyannamesinin 2. yıl dönümünü göreceğiz. Bu anlaşma ile Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Şusa beyannamesi iş birliğinin resmi beyannamesi oldu. İkinci Karabağ Muharebesi'ne son noktayı koydu Şusa. Kardeş ülke Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ederim.

Bugün müzakere edilen meseleler başında gelecek işler ele alındı. Harici siyasetteki faaliyet bölge için büyük önem taşıyor. Bölgenin gelişmesi, güvenliği açısından Türkiye Azerbaycan birliği büyük faktördür. Yapılacak işler bizim gücümüzü hem bölgede hem dünyada daha da artıracak. Hayata geçireceğimiz projeler bunu temin edecek. Enerji meselesinde sadece gaz değil yenilenen enerjileri de ele alıyoruz. Azerbaycan üzerinden giden yüklerin hacmi artacak.

Zengazor dehlizinin açılması kaçınılmazdır. Bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak. Müzakere edilen meslelerden biri de eğitimdir.