Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz
Azerbaycan'da CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'dan KKTC'nin tanınmasına yönelik mesaj veriyoruz." dedi.
13.06.2023 - 10:44 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde CNN TÜRK'e konuştu. Aliyev görüşmesi öncesi Fulya Öztürk'ün Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basın toplantısında duyacaksınız zaten. Programa hemen başlıyoruz. İlhan Bey'in resmi programlarını bekletmeyelim." cevabını verdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretine ilişkin, "Azerbaycan'dan KKTC'nın tanınmasına yönelik mesaj veriyor" dedi.