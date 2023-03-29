Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı Ankara’da resmi törenle karşıladı. İki lider ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Macaristan Cumhurbaşkanı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı stratejik ortağımız ve Macaristan'ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili iş birliğimizi ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiler. Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 99 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu.