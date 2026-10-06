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'Trafiradar' affetmiyor! 30 bin liraya kadar ceza

06.10.2026 - 18:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

'Trafiradar' affetmiyor! 30 bin liraya kadar ceza

Bolu'da D-100 kara yolunda polis ekipleri tarafından hayata geçirilen 'Trafiradar' denetimlerinde, hız sınırını aşan sürücülerin plakalarına 2 bin liradan 30 bin liraya kadar cezai işlem uygulanıyor.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla D-100 kara yolu üzerinde 'Trafiradar' uygulamasını hayata geçirdi. Öğle ve akşam saatlerinde yapılan ihbarlar ve artan kural ihlalleri üzerine harekete geçen ekipler, güzergah üzerinde geniş çaplı denetim başlattı. Hız sınırının 70 kilometre olarak belirlendiği bölgede, kurala uymayan çok sayıda sürücü Trafiradar sistemine takıldı. Hız ihlali yaptığı tespit edilen araçlar sistem üzerinden anlık olarak kayıt altına alınırken, sürücülerin plakalarına doğrudan ceza kesildi.

2 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza kesiyor
Uygulama kapsamında kesilen cezaların alt sınırının 2 bin lira olduğu, ihlalin boyutuna göre bu rakamın 30 bin liraya kadar ulaştığı öğrenildi. Ekiplerin, güzergahtaki hız denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

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