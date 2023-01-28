Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de 80 bin kişinin toplandığı alanda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı masaya tepki gösterdi ve "4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu Açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayını açıklamayan 6'lı masaya ilişkin olarak "Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"KARŞIMIZA KİMİ ÇIKARIRSANIZ ÇIKARIN"

Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

"KAOS SENARYOLARINA SARILIYORLAR"

Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. 6'lı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum. Milli irade dışında yol ve yöntem kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. İnşallah hazır mısınız? 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tarihleri vesayet, darbe, krizle dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz.

"MEYDANDA 80 BİN KİŞİ VAR"

Milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz. Yazık çok yazık. Darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. 6'lı masadakilerin hepsini toplayın, FETÖ, PKK, terör örgütlerini koyun, küresel medyası, eski istihbaratçı, siyasetçileri ve emperyalistlerin sözcülerini ekleyin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yolda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında ne ifade eder, hiç. Yol boyu, cadde boyu Denizli bugün bambaşka. Bugün rahmet de vardı. Yağmur da vardı. Siz şu meydanı doldurdunuz. Resmi rakam ne dedim, 80 bin. Yol boyu olanları söylemiyorum. Sadece burayı söylüyorum.

"FETÖCÜLERE, PKK'LILARA ALET OLDUNUZ"

Meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olmaktan vazgeçin, millete gidin. Meclis'i devre dışı bırakmaya çalıştınız, FETÖ'cülere alet oldunuz, PKK'ya umut bağladınız, güney sınırlarındaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz. Faiz, kurdan medet umdunuz hamdolsun o badireyi de atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üstünde güç tanımadığımızı söyledik. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç ve seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük, bir yandan da milletimizle kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları 1 yılda 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Biz Türkiye'yi dünyayı dört dolandık onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Dün Bilecik'teydim, baktım gümbür gümbür Bilecik geliyor.

6 kişi Cumhurbaşkanını yönetecek diye kabahatleriyle övünüyorlar. Türkiye'yi milli iradelerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz dediler. Tüm bu zırvaları bırakın. Ne diyoruz, yeter diyoruz. Sözün de kararında geleceğin de millete ait olduğunu söylüyoruz.

Biz 20 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bay Kemal sen ne anlatacaksın Denizli'ye.