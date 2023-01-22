Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: 10 Mart'ta seçim tarihini açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Gençlik Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli Bursalılar sevgili gençler, ülkemizin ve milletimizin umudu siz genç kardeşlerimle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Bursa'da mitingimiz 120 bin kişiyi buldu. Bu bir şeyi gösteriyor.

'İNŞALLAH MAYIS BİR BAŞKA OLACAK'

İnşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerimizle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Durmayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz, tüm genç kardeşlerimizi sandıklara taşıyacağız. Sandıklardan da o sesi çıkaracağız. Bursamızın tüm gençlerine selam gönderiyorum. Bazıları diyor ki, enerjiyi nerede buluyorsun? Enerji burada farklı bir yerde aramaya gerek yok. Daha çok çalışacağız ve daha çok mücadele edeceğiz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bize yol arkadaşlığı yapacak siz genç kardeşlerimiz için rabbime hamd ediyorum.

'BİZ BURAYA MERDİVENLERİ ÇIKARAK GELDİK'

20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerle dünyaya yarışacak bir gençlik görüyoruz. Bu iki dönem arasındaki fark anlaşılacaktır. İlk defa oy kullanacak gençlerimizden beklentilerimiz dünyayı en iyi şekilde okumanızdır. Biz her konuda olduğu gibi bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz. Birileri gibi gençlerimizin iradesini ipotek altına tutacak bir konu mankeni olarak görmüyoruz. Şu an genel başkanlarından gençlik kollarından gelen yok. Biz buraya merdivenleri çıkarak geldik. Bunların bir kısmı kasetle, siparişle geldi. Biz meydanlardan esinlenerek geldik. Sizlerin yaşlarında ilk görev alan nesil şimdi bakan, belediye başkanı olarak gösterdikleri başarıyla bizleri gururlandırıyor. Şimdi Cumhurbaşkanınız olarak gençlerimize güvendiğimiz için seçilme yaşını ne yaptık önce 25'e ardından 18'e düşürdük. Kanunlarımıza göre reşit sayılan her bir gencimizi, her türlü sorumluluk almalarını da biz sağladık. Bu CHP'liler niçin bu adımları atmadılar, neden gençlerin önünü açmadılar. Ama biz güvendik. Fatih bir çağı açıp bir çağı kapattığına göre, biz de torunları olarak yaparız dedik. ve oldu mu oldu.

'ESKİ TÜRKİYE, İNSANLARIN SINIRSIZ İLETİŞİMİ BIRAKIN ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİLE BULUŞULAMADIĞI BİR DÖNEMDİR'

Bunca zamandır siyaset yapıyorsunuz. Denizin altından metro yaptınız mı? Avrasya Tünelini kim açtı biz açtık. Biz halici temizledik onlar doldurdu. Bunlarda temizlik diye bir şey yok. Bunlar dertli değil biz dertliyiz. Neler yaptık neler yapacağız. Nereden nereye geldik. İstanbul'dan gel Bursa'dan geç, İzmir'e yönel 7 saat olan güzergahı biz 3 saate indirdik. Bay kemal artık seni yormuyoruz. İzmir'e uğradığın da yok. Tek faşizmi olan bu zihniyet, gel deyince gelecek konuş deyince koşacak bir aday arıyorlar, bulamıyorlar. Bunlar artık sürümden kalkmış olan güncellemesi bile yapılamayan 1990'ların siyaset formatında kalmış tiplerdir. Vaatleri de eski Türkiye'ye dönmektedir. Eski Türkiye gündelik hayatta kullandıklarınızın olmadığı bir Türkiye'dir. Eski Türkiye, insanların sınırsız iletişimi bırakın, asgari müştereklerde bile buluşulamadığı bir dönemdir.

Eski Türkiye, 6'lı masanın gösterdiği gibi kavganın kargaşanın ayak oyunlarının olmadığı Türkiye'dir. 6'lı masa denilen ucube yapının gıdası, husumet iklimidir. Biz tıpkı 73 yıl önce Menderes'in dediği gibi 'Yeter' dedik. Milletimizi geri kalmışlık prangasında bırakanlara yeter dedik. Terör örgütlerine, dökülen kanlara yeter dedik. Darbecilere, onları üzerimize salan küresel emperyalistlere yeter dedik. Ekonomik tetikçilere yeter dedik. Bu halka zulüm eden kim varsa, rahmetli Menderes gibi yeter, söz milletindir dedik. Söz de karar da milletindir diye ilave ettik. Söz de karar da, milletindir diyoruz.

'SON 2 SENEDE GENÇLERİMİZLE 36. BULUŞMAMIZI YAPIYORUZ'

Bize verilen her oyu, Türkiye Yüzyılına konulan bir tuğla olacaktır. AK Parti kurulduğundan beri 15 seçime girdi, hepsinden de zaferle çıktı. Gençlerimizin de birinci partisi hep AK Parti oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gençlerimizin ilk tercihi biz olduk. Sadece son 2 senede, gençlerimizle 36. buluşmamızı yapıyoruz. Daha pek çok vesileyle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Belki kendi çocuklarıyla bile bir araya gelmemiş olanlar, bizi gençlerden uzak olmakla itham ediyorlar. Ne diyorlar, biz gelince bir kuruş alamayacaksınız. Ya gelemeyeceksiniz... Kendilerini hapsettikleri yalan kalelerinden başka bir şeyi olmayanlarla hangi vizyonu hangi projeyi tartışacağız. Biz 40 yıldır her ne yaptıysak, milletimizin desteği ile milletimiz için yaptık. Sizlere bırakacağımız en büyük miras da bu olacaktır.

'RESMİ OLARAK CUMHURBAŞKANIN BURADA BİR YETKİSİ VAR 10 MART'TA BU YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ'

Birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor bu erken seçim değil, seçimi öne almak. Biz burada bir güncelleme yaptık. Devlet Beyle bir görüşme yaptık ve dedik ki 'zaman kaybına tahammül yok.' Bütün değerlendirmeleri yaparak adımı da buna göre atalım dedik. Öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Resmi olarak Cumhurbaşkanın burada bir yetkisi var. 10 Mart'ta bu yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek. Seçim gecesi neticelerde bunlar ne yapacaklar? Bunlar çok önemli.

Biz kitap olmadığı için teksir notları ile okurduk. Bütün mürekkepler saman kağıdının üzerine dağılır. Bize satın derdik bize satmazlardı. Defter için bir hafta gün verirlerdi. Biz geldik, bu çileyi yeni nesle çektirmeyelim dedik. Şimdi okullar açıldığında sıraların üzerinde buluyor musunuz? Bunun hassasiyetini bütün anne-baba komşulara anlatmamız lazım. Marifet iltifata tabiidir, bunları yapan iktidar milletinden ne istiyor? 'Gel oyunu da bize ver.' Bu adamların eline bu memleket kalırsa yazık olur.

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan programa katılan bir gencin seçim tarihinin öne çekilmesi nedeniyle oy kullanamayacağını dile getirmesinin üzerine "Olan oldu, yola revan olduk. Artık Devlet Bey'in dediği gibi 100 genç bulacaksın" dedi.

(Bir öğrencinin HDP'nin 'çocuklarınızı okullara göndermeyin' ifadeleri ile ilgili sorusuna) Bizim üniversiteye girdiğimiz tarihlerde 10 öğrenciden sadece 1'i üniversiteye girebiliyordu. Şimdi 10 öğrencinin 10'u da üniversiteye girebiliyor. Bu AK Parti döneminde oldu. Bu HDP'ye falan baktığınızda, bunların böyle bir derdi yok

BABACAN'IN İHA-SİHA ELEŞTİRİSİ

Bu arkadaş, ifade etmiştim. Sen git çocuk bezi sat. Üzüntüm şu, 15 sene benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bini aşkın firma var. Baykar'ın sahibi benim dünürüm ama biz bu akrabalık bağını kurduğumuzda bu adım atılmamıştı. Ben başbakan olmadan önce ABD'ye gittiğimizde oğul Bush vardı. Oğul Bush ile görüşmelerimizi yaptık, bize terörle mücadelede İHA-SİHA verecektiniz ne oldu dediğimizde, dışişleri Bakanı Rice idi. Sonrasında bize İHA verildi. Özdemir Bey sonrasında bu işin üretimine girdiler ve ilk iş olarak bu İHA'yı ürettiler sonrasında durmadılar SİHA ürettiler. Tabii bununla birlikte terörle mücadele bizim elimiz güçlendi. Sonrasında aramızda akrabalık bağı da oluştu. Sonrasında üçüncü bir segment ürettiler o da Akıncı oldu. Bu adımlar atıldı, bu arada yatırımlar büyüyor. Dünya takip ediyor, siparişler geliyor. Sen geleceksin, önünü keseceksin? Sen nasıl bir yatırımcının önünü kesebilirsin. Bu grup devletten kredi alan bir grup değil. Devletin yer tahsisi vardı, rahmetli ben paramla alacağım derdi. Allah rahmet eylesin. Kalkıyor bu ifadeleri kullanıyorlar, yazıklar olsun.