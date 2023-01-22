Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbul'umuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak. Türkiye bu proje ile metro hattı inşaasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlanmıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece kmetro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımızda sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

Çoğunluğu yine bakanlığımız tarafından yürütülen İstanbul, dünyada en fazla raylı sistemler yapılan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunuyor.

Ülkemizde siyaset yapan birilerinin İstanbul'da bulunan altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla da bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar.

Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sonunu raylı sistemlerle çözüyoruz. Bu şehri hak ettiği seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalıştık. Her sıkıntısına çözüm aradık. Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan eserleri birer birer hayata geçirdik.

Hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşımdan, tarıma tüm alanlarda yatırımalar yaptık. Önümüze çıkan sorunları aşarak yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük

Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Spor, eğitim, sağlık0, kültür merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul ile İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Altyapısını oluşturduğumuz bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

METRO 1 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ

Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücadelemizi sürdürüyoruz.