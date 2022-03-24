Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

NATO'nun bir kez daha dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır. Stoltenberg'e gösterdiği liderlik için teşekkür ederim.

Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı her fırsatta ifade ettik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor.

Türkiye bu süreçte özel bir yerde duruyor. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'den komşumuz olan iki ülke.

Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak iki ülkeyle de yoğun temas halindeyiz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı temel öncelik olmalıdır. Müzakerelerde bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesini ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılıyoruz.

Savaşın başından itibaren Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi düşürme amacıyla kullanıyoruz. İnsani yardımda da üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Şu ana kadar bölgeye 56 TIR insani yardım gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz.

Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalıların sayısı 60 bine yaklaştı. İnsani yardımlarımız sürecek. Sivil toplum kuruluşlarımız sahada çok büyük bir özveriyle çalışıyor.

Son 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Dostlarımızın içinde bulunduğu zorluğu gayet iyi anlıyoruz. Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun iyi bir imtihan veremediğini de geçmişteki acı tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Evini ve yurdunu terk etmek zorunda kalan insanların rengine, diline, inancına, kültürüne göre ayrımcılığa uğramasını esefle karşılıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.

Türkiye olarak insanı yaratılmışların en şereflisi gören medeniyet anlayışımız çerçevesinde hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şart.