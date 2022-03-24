Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe görüşmeler

Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafında katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

İNGİLTERE İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler zirvesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Zirveye katılmak için Brüksel’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'na geçti. Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

DRAGHI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi.

Daha sonra Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayaküstü görüştü.